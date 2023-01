Sergio Gutiérrez, “ambicioso vulgar y payaso”, dice Cisneros

De nueva cuenta, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, arremetió en contra de los “adelantados” a la próxima elección, calificando como “ambicioso vulgar” y “payaso”, a quien actualmente piense en el proceso electoral de 2024, esto en referencia al diputado federal morenista Sergio Gutiérrez Luna.El funcionario estatal fue cuestionado sobre la última visita del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, a Veracruz y el aparente “destape” que hizo del legislador para suceder al gobernador Cuitláhuac García Jiménez.Cisneros Burgos comentó que la administración actual trabaja para recomponer a la actual generación, que, a su decir, permaneció en el olvido por las autoridades anteriores.“Nosotros no estamos pensando en elecciones, quien piensa en elecciones, se llame como se llame, pues no solamente es más que un ambicioso vulgar. Nosotros estamos pensando en que esta generación precisamente que se descompuso, el olvido, el soslayamiento que hubo de las autoridades, podamos recomponerla”, destacó en la entrevista.El responsable de la política interna de Veracruz insistió que quien anda pensando en una elección “por una ambición personal”, no está en la sintonía de lo que representa la cuarta transformación.“Nosotros estamos pensando en una transformación. Esta transformación nos incluye nosotros, a los afrodescendientes que por siglos hemos estado olvidado antes, a ese señor (Gutiérrez Luna) le preguntan dónde están los pueblos afrodescendientes, ni los conoce porque nunca ha venido aquí, pues no lo ven que son payasos”, externó.Además, lo cuestionó por juntarse “con lo más oscuro y los personajes más cuestionados de Veracruz”, sin decir sus nombres, pero refiriéndose a los integrantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en particular a Javier Herrera Borunda, hijo del exgobernador Fidel Herrera Beltrán, con quien encabezó un mitin la semana pasada.Indicó que la Cuenca del Papaloapan, de donde es originario el exmandatario priista, se encontraba “en el más completo olvido, pero afortunadamente a los veracruzanos hace mucho tiempo que nos dejaron de vender espejitos, y a los afrodescendientes más, hace muchísimo tiempo que ya no los venden espejos y eso ya no lo vamos a comprar”.Sobre si el Presidente de la República en algún momento pudiera darle el respaldo al titular de la SEGOB, y éste a su vez a Gutiérrez Luna para contender por la Gubernatura Eric Cisneros respondió que Andrés Manuel López Obrador es un demócrata y sólo serán candidatos los que la gente diga, y no los que Adán Augusto apoye.