Sergio Gutiérrez, de investigado por desvío de recursos a Presidente de la Cámara de Diputados

Sergio Gutiérrez Luna, actual presidente de la Cámara de Diputados Federal, quien en últimas fechas ha celebrado eventos en el Estado de Veracruz, ha sido desconocido por militantes del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), incluyendo al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien apenas el pasado lunes exhibió que Gutiérrez Luna ha militado en otros partidos, como el PAN y desarrollado su carrera política fuera de Veracruz.Los cuestionamientos lanzados por miembros de MORENA se fundan en los señalamientos que han rodeado la carrera política de Gutiérrez Luna, quien ha sido relacionado con actos de corrupción multimillonarios e, incluso, investigado por su probable participación en los delitos de fraude y desvío de recursos. Además, por reunirse con personas investigadas por la Fiscalía General de la República por el delito de delincuencia organizada, así como allegados al exgobernador Javier Duarte de Ochoa, hoy preso por lavado de dinero.Desde el inicio de su encargo, medios nacionales dieron cuenta que Sergio Gutiérrez Luna no se ha desarrollado profesionalmente en Veracruz. Tampoco estudió en el Estado, pues es egresado de la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México. Su primer acercamiento con la política fue de la mano del exgobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés Elías, a cuya campaña se sumó junto con el excandidato a la Rectoría de la Universidad Veracruzana (UV), José Roberto Ruiz Saldaña. Sergio Gutiérrez y Ruiz Saldaña llevaron los asuntos jurídicos de la campaña de Padrés Elías, como sus operadores en materia electoral.Una vez que Guillermo Padrés obtuvo la gubernatura, Sergio Gutiérrez Luna fue nombrado responsable de la implementación del Sistema Penal Acusatorio en Sonora, labor por la cual ha sido investigado por su probable participación en el delito de fraude y desvío de recursos por un monto de 65 millones de pesos.Según la denuncia presentada ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por el Observatorio Ciudadano de Políticas Públicas, Derechos Humanos y Democracia, Gutiérrez Luna entregó contratos a empresas vinculadas con él mismo, con la finalidad de desviar recursos públicos provenientes del erario sonorense.En particular, se le señala de haber beneficiado a las empresas Falcón. Expertos en Opinión Pública S. de R.L., cuya apoderada legal era Nancy Fabiola Ramírez Pastrana, quien, casualmente, también era la administradora del despacho Gutiérrez Luna Abogados S.C., propiedad del hoy Presidente de la Cámara de Diputados Federal; la otra empresa beneficiada por Sergio Gutiérrez fue Freydig Industrial S.A. de C.V., con la cual el diputado mantenía vínculos personales, la cual nunca pudo comprobar haber realizado los servicios para los cuales fue contratada. Estas empresas recibieron de Gutiérrez Luna contratos por 65 millones de pesos, razón por la cual se inició una investigación ministerial en su contra.Al finalizar su periodo como gobernador de Sonora, Guillermo Padrés fue imputado por la Fiscalía General de la República por los delitos de delincuencia organizada y defraudación fiscal, por los cuales se mantiene vinculado a proceso.Después de la caída de Padrés, Sergio Gutiérrez Luna se trasladó al Estado de México, en donde a través de José Roberto Ruiz Saldaña se vinculó con Horacio Duarte e Higinio Martínez, cabezas del llamado Grupo Texcoco, el movimiento de MORENA con mayor presencia en el Estado de México. En 2017, Gutiérrez Luna fue nombrado representante de MORENA ante el Instituto Electoral Mexiquense.Entonces comenzó su carrera ascendente dentro del partido MORENA. En 2018, Gutiérrez Luna fue designado como diputado federal suplente de Horacio Duarte, quien al inicio del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador fue incorporado a su gabinete, permitiendo que Sergio Gutiérrez asumiera la diputación federal plurinominal por el Estado de México.En noviembre de 2020, Sergio Gutiérrez Luna fue designado como representante de MORENA ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y, en 2021, fue registrado como candidato de MORENA a una diputación plurinominal por el Estado de México.El 29 de agosto de 2021, Sergio Gutiérrez Luna fue designado Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados Federal, a partir de lo cual recordó su origen veracruzano.Su desempeño como Presidente de la Cámara de Diputados fue rápidamente cuestionado, pues a pesar de formar parte de MORENA, partido que promueve la austeridad, arribaba diariamente al Palacio legislativo en una camioneta BMW X4 M40i, con valor superior a un millón de pesos.Además, por haber iniciado, con cargo al presupuesto de la Cámara de Diputados, una serie de eventos de lucimiento personal en el Estado de Veracruz, rodeándose de compañías cuestionables.En boletines difundidos por Sergio Gutiérrez en septiembre, en los que destacó el “entusiasta” y “cálido” recibimiento que le habrían otorgado al volver a su natal Minatitlán, pudo observarse que sus apoyos incluyen personajes con antecedentes controvertidos.Uno de ellos es el empresario David Arreola Sam, conocido como David “Piquitos”, a quien Gutiérrez Luna agradeció en redes sociales “su anfitrionidad y hospitalidad”, reconociendo su trayectoria empresarial. Arreola Sam se encuentra bajo investigación de autoridades federales y estatales por presuntamente ser prestanombres de Hernán Martínez Zavaleta, alias “Comandante H”, quien fuera líder de Los Zetas en el sur del Estado y detenido después de su participación en el sanguinario asesinato de 6 miembros de una familia en Coatzacoalcos.Otra de las personas que dieron un “cálido recibimiento” al diputado federal fue Reyna León Wade, quien en marzo de 2020 fue vinculada a proceso en el Estado de Puebla por el delito de narcomenudeo, luego de ser detenida en posesión de 132 dosis de droga.También, el legislador federal se reunió con José Tubilla, tío de Karime Macías, exesposa de Javier Duarte de Ochoa, quien ha sido señalado como parte de una red empresarial constituida con la finalidad de desviar recursos públicos.Asimismo, se reunió con José Luis Sáenz Soto, quien fuera allegado a Javier Duarte y durante cuyo gobierno se desempeñó como Alcalde de Minatitlán y diputado federal.Actualmente, Sergio Gutiérrez Luna publicita como un logro personal el Presupuesto de Egresos 2022 para el Estado de Veracruz, a pesar de que no participa como miembro de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados y que éste es idéntico al que fue enviado al Congreso de la Unión por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en septiembre pasado asentó que no ubica al ahora morenista Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados federal.