Sergio Gutiérrez niega proselitismo en Veracruz; destaca respeto a Cisneros

Ante las acusaciones de un proselitismo adelantado aprovechando la Revocación de Mandato, el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna afirmó que se deslinda de la supuesta publicidad a su favor e incluso se mostró a favor de que el caso sea investigado.Cabe recordar que recientemente se ha acusado que el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, aprovechando la consulta de revocación, ha estado promocionando su imagen personal.Al respecto, el legislador dijo que él está enfocado en su trabajo en la Cámara de Diputados y en generar “cosas positivas”.“Sobre ese tema metimos un deslinde para que se investigue y se determine la situación si es que es real sino es que es un montaje. La verdad es que es algo que no nos preocupa ni atañe. Nosotros seguimos en la ruta de generar acciones positivas”, dijo.El diputado, aunque nacido en Minatitlán, no tiene vida política en la entidad pero desde que asumió el cargo en la Cámara ha tenido una gran presencia en Veracruz realizando todo tipo de eventos y acumulando acusaciones de proselitismo.Incluso, hace apenas unos días el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, dijo que el legislador “no representa nada” en Veracruz, por eso indicó que no están preocupados en el Poder Ejecutivo de su presencia.Por si fuera poco, llamó a que si se está haciendo propaganda personalizada, se le castigue conforme a derecho como a cualquier persona que podría estar incurriendo en el mismo supuesto.Al respecto, Gutiérrez Luna dijo que respeta el trabajo y la postura de las autoridades que han declarado que no es bienvenido a la entidad.“Yo soy muy respetuoso del Gobernador, del Secretario de Gobierno y de todas las autoridades. Creo que cada quien hace su labor. Yo me enfoco en mi labor y mi labor es parlamentaria como presidente de la Cámara, como Diputado federal”, dijo.Agregó que la política se trata de tener cercanía con la población y todos los sectores de ésta, que deben ser escuchados y atendidos.“En eso estamos nosotros”, sentenció.