Sería complicado que niños coman sano en escuelas pero “chatarra” en casa: SEV

El titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García, se pronunció a favor de restringir la venta de comida “chatarra” a niños, afirmando que las tiendas escolares se tienen que ajustar a ofrecer comida saludable.



"En el tema de la comida chatarra, queremos reiterar que las tiendas escolares se tienen que ajustar a tener comida saludable. Uno de los grandes problemas que tenemos en Veracruz es la mala alimentación", dijo.



Ante dicha problemática en niños, niñas y adolescentes, refirió que es una situación que se debe trabajar desde casa con educación.



"Si en la escuela se vende comida saludable, pero llegan a su casa y come otro tipo de comida alta en grasa, entonces ahí es donde es complicado", comentó.



El funcionario estatal reconoció que la iniciativa de prohibir la venta de comida chatarra a menores de edad tendría un impacto y presionaría a las tienditas escolares, aunque se debe mediar para que Veracruz deje de ser uno de los primeros lugares en obesidad.



"Sí será una presión, pero sí tenemos que entrar en esa mediación de que no podemos seguir en uno de los primeros lugares de obesidad en el país. Si no se hace, seguiremos teniendo secuelas en nuestras niños y niñas", dijo.



Escobar García, se dijo confiado en que dicha propuesta si será aprobada, pues tiene como objetivo, la creación del Programa Estatal para Prevenir y Combatir la Obesidad y el Sobrepeso en Niñas, Niños y Adolescentes.