Sería el primero en dejarme vacunar si vacuna rusa sirve: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en caso de que se demuestre que la vacuna “Sputnik V” aprobada por el gobierno de Rusia para combatir la pandemia del COVID-19 es efectiva, entraría de inmediato en comunicación con el presidente Vladimir Putin para obtenerla y sería el primero en vacunarse.



"Si vemos que da resultados, que es eficaz, establecemos comunicación, y si hay disponibilidad, adelante. Y para que no quede duda de la importancia que tiene yo sería el primero en dejarme vacunar, porque me importa mucho. Pero tenemos que conocer bien lo que está sucediendo y garantizar que sea algo efectivo".



En conferencia de prensa, el Presidente señaló que para combatir el COVID-19 no se deben de tener ideologías, porque, aseguró, la salud es primero por lo que si las vacunas que produzcan Rusia, China o Estados Unidos son efectivas, él personalmente establecería comunicación con los presidentes de estas naciones.



“De inmediato establecemos comunicación. Yo hablaría personalmente con el presidente de China, con el presidente Putin para que para que se tenga la vacuna. Y lo mismo en caso de Estados Unidos. Tenemos muy buena relación con el presidente (Donald) Trump. México afortunadamente tiene prestigio y tiene un sitio especial en el concierto de las naciones, que agradecemos mucho”.



“Si vemos que da resultado si es eficaz establecemos comunicación y si hay disponibilidad adelante”.



En Palacio Nacional, el mandatario afirmó que si se requiere entregar de inmediato un depósito para asegurar la vacuna en otro país se cuentan con los recursos necesarios.



“Si llaman y dicen, ‘si ayudamos pero se requieren tantos recursos, se necesitan 25 mil millones de pesos para asegurar la primera compra’. Si se necesitan en esta semana, en esta semana están los 25 mil millones. No tenemos problemas de recurso, de caja, afortunadamente y esto es por la confianza de la gente, de todos los que han seguido pagando sus impuestos a pesar de la situación tan difícil, no se nos ha caído la recaudación, tenemos finanzas sanas”, agregó.



LA VACUNA RUSA Y LA VACUNA "MEXICANA"



La semana pasada, el Presidente, junto con la Fundación Carlos Slim, AstraZeneca y la Universidad de Oxford, anunciaron que en el país se producirá la vacuna desarrollada por esos tres organismos.



Por su parte, Rusia se convirtió en el primer país en registrar una vacuna contra el COVID-19, aunque la Organización Mundial de la Salud llamó a la prudencia y recordó que la homologación de una vacuna exige un procedimiento “riguroso”.



Las autoridades rusas esperan comenzar la inmunización de miembros de grupos de riesgo –en primer lugar, los sanitarios– a finales de agosto o principios de septiembre y se prevé que las campañas masivas de vacunación empiecen en octubre.