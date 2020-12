Sería ilegal que disminuyeran presupuesto para 2021 a municipios: Alcalde

Un presupuesto mayor a los 120 millones de pesos es lo que espera el Ayuntamiento de Mendoza para el Ejercicio Fiscal 2021.



El alcalde Melitón Reyes Larios explicó que en este año se recibió esa cantidad, por lo que para el próximo se pidió un incremento.



No obstante, señaló que si no se los otorgan no se les puede quitar, por lo que la cantidad tendría que ser al menos igual a la de este 2020.



Indicó que ellos se basan en lo que marca la ley, que establece que si el presupuesto no es superior no puede ser menor a lo que ya se ha recibido.



"Si llega menos de esa cantidad, los diputados locales nos tendrían que explicar y justificar por qué y si es válido, lo entenderá la gente", comentó.



El Alcalde mendocino indicó que no se trata de un capricho sino de respetar la ley y a los Ayuntamientos, sobre todo si estos están trabajando y lo pueden demostrar.



Reconoció que se ha mencionado mucho que en el 2021 pudiera ver ajustes en los presupuestos que reciben los Ayuntamientos pero esto sería ilegal.