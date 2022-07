Sería poco probable requerir vacunas contra viruela del mono, afirma médico

El médico pediatra Alejandro Pimentel Domínguez aseveró que la viruela símica o viruela del mono no es una enfermedad nueva y para atacar este mal no hay medicamento, sólo se aplican medidas de soporte."Tiene la característica de distribuirse normalmente en una especie, en algunas ocasiones puede compartirse con especies diferentes como ha sucedido con la influenza, en este caso es de los simios, de ahí deriva su nombre, pero guarda mucha similitud con la que padeció el ser humano".Añadió que la gran mortalidad que la viruela representaba para las personas en el pasado, genera ansiedad en la población.Asimismo, resaltó que la gente en la actualidad no hay vacuna contra este mal pues estaba erradicado, y la del mono aunque se parece, no es la misma."La símica puede transmitirse de una persona a otra y deben estar en contacto con las personas una con otra y ciertamente las gotas respiratorias pueden transmitirla, porque el mal de la viruela puede generar problemas en diferentes lugares como pulmonares, meningitis, en el sistema nervioso central y las lesiones son características en piel".Explicó que las secreciones de las lesiones y de la respiración pueden transmitir la enfermedad. Y por las úlceras que aparecen en la piel se logran identificar rápidamente los casos."No hay medicamento para atacar esta enfermedad, sino que se requieren medidas de soporte y la posibilidad de una vacuna podría ser factible si hubiera necesidad de ella. Pues aún y cuando ya no se vacuna uno contra la viruela, hay laboratorios especializados que guardan sepas del virus de la viruela y que pueden elaborar una vacuna".Aunque consideró es poco probable que se requiera inmunización, pues se está presentando sólo en pequeños grupos, además se esperaría los casos no generen mayores conflictos en la población.Finalmente recordó las medidas generales que aplican para prevenir un sinnúmero de enfermedades: lavado de manos y alimentos, además una adecuada cocción y en cuanto a las enfermedades respiratorias el uso de cubrebocas y aislar al paciente que esté contagiado de algún virus.