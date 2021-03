Serie “Artistas en su Espacio” difunde la producción artística en el Estado

La serie “Artistas en su espacio” es una iniciativa del Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) que promueve y difunde la producción artística del Estado. En esta ocasión, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, dará a conocer los procesos y espacios de cuatro creadoras en cápsulas que serán transmitidas todos los jueves del mes, a las 13:00 horas, a través de la cuenta de Facebook @JardinDeLasEsculturas.La semana anterior comenzó la transmisión, el jueves 4, con la participación de Gabriela Olivares, integrante del Seminario Permanente de Investigación Artística (SPIA) de la Universidad Veracruzana (UV). Seleccionada en la 4° Muestra de Libro de Artista del MUAC y en la sexta edición de Arte 40, así como del XXXVI Encuentro Nacional de Arte Joven y de la Bienal UNAM de Artes Visuales 2016, cuenta con exposiciones individuales y colectivas en varios puntos del país.La serie continuó este jueves 11 con Citlalli EB, quien habló sobre sus procesos creativos. Ella es licenciada en Fotografía por la UV y maestra en Artes Visuales por la UNAM. En 2019 obtuvo el tercer premio de adquisición en la XII Bienal Puebla de los Ángeles. Fue becaria de Jóvenes Creadores del FONCA en 2017-2018 y del PECDA Veracruz en 2015 y cuenta con exposiciones individuales y colectivas en México, Argentina y Francia.Para el próximo jueves 18, Eréndira Gómez, bióloga y fotógrafa por la UV, abre las puertas de su taller. La artista cuenta con exposiciones individuales y colectivas en Xalapa y Ciudad de México. Fue laureada con el Dior Photography and Visual Arts Award for Young Talents en Francia y su trabajo fue escogido para Blurring the Lines. Actualmente trabaja en un proyecto fotográfico y performático dentro del seminario Círculo de Análisis de Obra, dirigido por Fabiola Menchelli.Finalmente, en su última transmisión, programada para el jueves 25, toca el turno a Giovanna Ramírez, licenciada en Artes Visuales por la UV, comparte sus experiencias como docente y productora. Ha participado en exposiciones colectivas nacionales e internacionales. En 2017 participó en el Encuentro Internacional de Mural Inca, en Cuzco, Perú y también fue seleccionada en el simposio internacional de “Asincronía: Historia y Arte Contemporáneo” del Museo Internacional del Barroco, en Puebla. El soporte de su obra es la cianotipia y el textil, donde aborda el tema de lo femenino y las herencias históricas y culturales que implica.Disfruta de la serie “Artistas en su espacio” los jueves de marzo 11, 18 y 25, a las 13:00 horas, en el Facebook @JardinDeLasEsculturas. Para conocer más sobre el Jardín de las Esculturas te invitamos a seguirlos en Facebook e Instagram @JardinDeLasEsculturas y a visitar el sitio www.jex.ivec.gob.mx La programación completa del IVEC se encuentra en