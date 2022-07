Servidores de la Nación “querían robarse” dinero de escuela en Mixtla

Hola, me gustaría pedir que hagan una investigación o reportaje, ya que en la escuela donde estudia mi hijo, en la comunidad de Xochitla, en Mixtla de Altamirano, hace 3 años nos llegó un programa de “La Escuela es Nuestra”, y entre los Servidores de la Nación y la Presidenta del Comité (de Padres de Familia) nos querían robar 300 mil pesos de los 500 mil que habían llegado de dicho programa.Las obras que se realizaron fueron un salón de lámina, el cual está todo agrietado y con el piso despegado; no se ocupa, ya que iba a ser convertido en cocina, pero debido a la pandemia la escuela se cerró.Además, una cisterna en la cancha tiene cuarteaduras, los baños no tienen luz ni agua y en los cubículos no caben los niños porque están muy pequeños. En estos baños se generan malos aromas porque no cuentan con ventanas. El drenaje se tapa a cada rato y los niños tiene que acarrear agua, ya que no cuentan con tuberías.Solicitamos los planos de la obra, pero al parecer no hay, pues se niegan a enseñarlos.Por parte de “La escuela es nuestra” han venido 4 comitivas y nos dicen que nos van a ayudar, pero a más de un año no hacen nada, solo burlarse de uno, mencionando que todo se encuentra “en orden”.La Tesorera anterior se salió desde el inicio del programa debido al mal manejo que se estaba haciendo del dinero, asegura que ella no firmó nada, pero la Servidora de la Nación dice que aparece la firma de la Extesorera, por lo tanto, asegura que fue falsificada.Como padres queremos proceder legalmente en contra de quienes fueron responsables,pero la que fue Presidente de esa obra y del manejo el dinero nos amenaza, menciona que si la demandamos ella cuenta con apoyo de su esposo en Estados Unidos y éste enviará dinero para los abogados y pues nosotros no contamos con otro apoyo, por eso pedimos su ayuda compartiendo la información.Queremos que alguien nos ayude, estamos en la comunidad de Xochitla, en Mixtla de Altamirano, a 49 minutos de Zongolica.Atentamente,Padres de familia.