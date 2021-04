Servidores públicos tendrán nuevo sistema para presentar declaración patrimonial

El Órgano de Interno de Control (OIC) del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) creó su propio sistema digital para que los servidores públicos del ente fiscalizador presenten de manera electrónica sus Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses, con base en los lineamientos establecidos por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.



El llamado sistema ORFIS-Declara entrará en uso y vigencia el próximo 1º de mayo en sustitución del DeclaraNet Plus de la Contraloría General del Estado, el cual quedará descontinuado en su uso.



El DeclaraNet Plus seguirá vigente para los casos particulares que por sus características requieran de su utilización y únicamente hasta lograr la total migración al nuevo sistema ORFIS-Declara.



Una vez lograda la migración, se notificará a la Contraloría General del Estado de Veracruz que se dé por finalizado el Convenio de Colaboración mediante el cual fue otorgada la sublicencia o distribución de uso no exclusivo del sistema DeclaraNet Plus.



Emmanuel Vázquez Jiménez, titular del OIC del ente fiscalizador, dijo que el ORFIS-Declara registrará las Declaraciones recibidas y expedirá las constancias de acuse de recibo con la firma electrónica que el mismo sistema asignará y estarán suscritas por él mismo, o en su caso, por el Titular de la Subdirección de Normatividad, Auditoría y Control, a quien se le delegó esa facultad.



Además, el sistema establecerá los identificadores necesarios para la debida trazabilidad de los acuses de recibo y su vinculación a las declaraciones de situación patrimonial y de intereses correspondientes.



Manifestó que delegó al Titular de la Subdirección de Normatividad, Auditoría y Control del OIC del ORFIS la facultad de recibir las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses de los servidores públicos y llevar un registro de las mismas para su publicitación conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.



Aunque aclaró que la delegación de esa facultad es sin perjuicio de que él mismo ejerza directamente la atribución, en aquellos casos que lo estime pertinente.



Asimismo, dijo que con la finalidad de garantizar el buen uso del medio de firma electrónico alternativo, los declarantes que firmen su Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses con usuario y contraseña, deberán presentar la carta de aceptación del uso de tal medio en sustitución de la firma que genere el propio sistema ORFIS-Declara, firmada autógrafamente, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la remisión de las declaraciones por vía electrónica.