SESVER manda a casa a personal vulnerable por virus; médicos sí deberán laborar

Mediante el oficio SESVER/DA/2158/2020, el director administrativo de Servicios de Salud de Veracruz, Jorge Eduardo Sisniega Fernández, informó a todos los trabajadores vulnerables al COVID-19 que deberá permanecer en resguardo domiciliario, excepto parte del personal médico.Cabe señalar que recientemente personal del sector salud se inconformó pues el Gobierno estatal no aplicaba las medidas de resguardo establecidas por la Federación pues los trabajadores en riesgo seguían laborando.Para poder ausentarse del 31 de marzo al 30 de abril, o mientras dure la contingencia, los empleados de la Secretaría de Salud deben de firmar una responsiva en la que se comprometen a cumplir con el resguardo domiciliario de manera estricta y a mantenerse localizable en un número telefónico, “en caso de que se necesite información o su presencia en el centro de trabajo”.Podrán ausentarse adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas, en puerperio inmediato de máximo 30 días y en periodo de lactancia.También el personal con enfermedades con diagnostico comprobable de hipertensión arterial, diabetes, enfermedad cardiaca o pulmonar, inmunosupresión (adquirida o provocada), entre otras, “que a juicio medico manifiesten un riesgo elevado de exposición”.Además, todo aquel personal administrativo que eventualmente pueda realizar su trabajo en casa y cuya presencia en las Unidades Aplicativas no sea indispensable para la operatividad del mismo y permita el logro de las metas prioritarias.De esta manera, para el caso de todo el personal administrativo no contemplado en las hipótesis anteriores, los jefes inmediatos deberán implementar acciones para la reorganización y distribución de los trabajadores, a fin de garantizar la sana distancia sin afectar la operatividad y servicio de las áreas.Con respecto al personal de la rama médica y paramédica, aunque sean mayores de 60 años o con las enfermedades mencionadas en las unidades hospitalarias, se deberá prever que este personal vulnerable se distribuya en las áreas de menor exposición y contacto con los pacientes infectados y sospechosos de COVID-19Asimismo, se deberá implementar la rotación de este personal que puede laborar, permitiendo que permanezca en casa de manera semanal.Para ello se proporcionó un formato para ser requisitado con información del personal del área médica, paramédica y afín, que permitirá evaluar el grado de vulnerabilidad de los trabajadores para determinar la redistribución y rotación semanal.“A fin de hacer frente a la contingencia y fortalecer el recurso humano en las Unidades Hospitalarias, el personal del área médica y paramédica que se encuentre en las unidades de primer nivel y oficinas centrales podrá ser comisionado de manera temporal a los hospitales en donde se requiera”.Para evitar que sean cuantificadas inasistencias que puedan afectar los sueldos y prestaciones de los trabajadores que se ausenten, cada Jefe de Departamento o Servicio deberá informar al Área de Recursos Humanos de cada Unidad Aplicativa, el listado de este personal para su control administrativo.Estas acciones se derivan del Acuerdo por el que se declara Emergencia Sanitaria por causa de Fuerza Mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19) emitido por el Consejo de Salubridad General y Publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 30 de marzo de 2020.Además, para el personal que continuará laborando se establecen las siguientes medidas:Habilitar en los equipos biométricos el registro de asistencia mediante reconocimiento facial.Las unidades que sólo cuenten con equipos que registren asistencia mediante huella digital deberán colocar gel antibacterial junto a los mismos.Sólo llevar a cabo las reuniones estrictamente necesarias y sustanciales, pudiendo implementar videoconferencias.Evitar la movilidad de los trabajadores y público en general a realizar trámites en oficinas centrales si no son de extrema urgencia.Evitar el envío de correspondencia de manera física, utilizando en la medida de los posible los medios electrónicos.Las Unidades Aplicativas realizarán las gestiones necesarias a fin de dotar el personal que esté en contacto con casos de pacientes infectados o sospechosos de COVID-19, con el material e insumos necesarios para la protección y la atención óptima.Las Unidades Aplicativas deberán instalar filtros en los accesos para los pacientes que demanden el servicio, así como para los trabajadores.Las Unidades Aplicativas diseñarán rutas de acceso y saluda para trabajadores y pacientes en todo el Estado.Sisniega Fernández estableció que todas las estrategias actuales y futuras se encuentran encaminadas a garantizar el correcto funcionamiento de las unidades hospitalarias y están previstas a partir del 31 de marzo al 30 de abril de 2020 o mientras dure la contingencia.Esto aplica al Órgano interno de control en la Secretaría de Salud y en el Órgano Público Descentralizado SESVER, Dirección General, Coordinación de Calidad en Salud, Unidad de Supervisión y Control en Salud, Unidad de Género, Unidad de Acceso a la Información Pública.También para las Direcciones de: Salud Pública, Atención Médica, Protección Contra Riesgos Sanitarios, Planeación y Desarrollo, Infraestructura de Salud, Administrativa y Jurídica, Jurisdicciones Sanitarias, Laboratorio Estatal de Salud Pública, Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, Centro Estatal de Cancerología, Instituto Veracruzano de Salud Mental, Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, Centro Estatal de Cancerología; Instituto Veracruzano de Salud Mental, Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, Centro Estatal contra las Adicciones, Unidades Hospitalarias, Casa Hogar del Adulto Mayor “Li Mash ´Kan”, “Mariana Sayago”, Casa Hogar del Niño “Manuel Gutiérrez Zamora” y Cementerio Xalapeño, Centro de Atención Infantil Secretaría de Salud “CAI-SS”.