SEV asegura actuar contra docentes acosadores y violadores

El secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, informó que luego del regreso a clases presenciales han dado de baja 10 docentes por acoso y abuso sexual a estudiantes.El funcionario estatal indicó que durante lo que va de la actual administración han cesado a 31 docentes en total por esta razón.Señaló que la dependencia tiene un protocolo para abordar este tipo de casos y no hay “ojos cerrados ni oídos sordos”, pues de ser necesario se aplican las medidas administrativas correspondientes.“Hay que reiterar que vamos a aplicar todo el peso que corresponde en la situación administrativa. Se está viendo, se le aplica la Ley, se cesa en automático y decirles que desde que regresamos de pandemia llevamos otros 10 ceses”.“Estamos hablando de 31 ceses que llevamos en esta administración por acoso o en algunos casos sí cuando ya ha habido agresión sexual”, declaró.El funcionario fue cuestionado sobre el caso de un profesor señalado de presuntos abusos en contra de menores en la escuela primaria Carlos A. Carrillo del municipio de Jilotepec, en donde padres de familia y pobladores se manifiestan exigiendo la intervención de la Fiscalía.Escobar García explicó que ante este tipo de hechos como parte del protocolo se inicia una investigación interna y el señalado es suspendido temporalmente hasta que se define si es real o no el señalamiento.“Se arma a través del protocolo; nosotros fuimos el primer Estado a nivel nacional en tener protocolos en esta situación de acoso de connotación sexual. De ahí se mete la investigación; obvio en automático separas al docente o trabajador de la educación en lo que se arma toda la investigación”.“Hay que reiterar; hacemos una investigación muy a detalle porque también se han dado casos en los que desafortunadamente por alguna situación o diferencia se ha culpado de estos actos a un trabajador y no son ciertos pero estoy hablando de lo mínimo”, agregó.Subrayó que la actual administración es la que más ha cesado a docentes:“Antes lo que hacían es que se cambiaba al docente; hoy no, hoy actuamos. Se les aplica el protocolo porque nuestras niñas, niños y jóvenes van a aprender, no van a ser violentados ni soportar ninguna actitud de este tipo de acciones”, añadió.