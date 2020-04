SEV atenderá críticas de docentes; entregará material educativo en zonas alejadas

Por medio de los Agentes Municipales de todo el Estado, la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) distribuirá el material didáctico para estudiantes de zonas alejadas y marginadas donde no hay acceso a Internet, ni televisión o radio, para que puedan dar continuidad a su educación durante la Emergencia Sanitaria por el coronavirus.



El secretario de Educación, Zenyazen Escobar García, explicó que se trata de material “sencillo” que permitirá a los padres ayudar a los estudiantes en sus viviendas y los docentes lo tomarán en cuenta para las evaluaciones.



El funcionario estatal dejó en claro que el fin de estas acciones es que los estudiantes de esas zonas puedan dar continuidad a su educación y con ello salvar el ciclo escolar como el resto de estudiantes veracruzanos.



“Por la crítica de los maestros que están en localidades, comunidades donde las clases de RTV no llegan pues no hay internet. Esto va a servirle al maestro para cuando regrese el alumno con su paquete de hoja de resolución, le sirva también de evaluación y no se pierda como tal el ciclo escolar”.



Dejó en claro que los paquetes que se entregarán a los Agentes Municipales van sanitizados, con el fin de evitar riesgo de contagio a los estudiantes y sus familias, quienes los recibirán en sus hogares.



Asimismo, puntualizó que se retomarán las clases vía Radio Televisión de Veracruz (RTV), así como por radio en “Radio Más” y en el portal de la SEV, donde además se apoyarán con la programación que a nivel nacional plantea la Secretaria de Educación Pública (SEP).



“Nos tenemos que apoyar en la programación que se va a dar a nivel nacional por parte de la Secretaría de Educación Pública, nosotros en la plataforma de www.sev.gob.mx tenemos como tal las plataformas de las diferentes materias por grado de lo que es todo educación básica”, puntualizó.



Finalmente, Escobar García dijo que el objetivo de todas estas acciones es el resguardar la integridad y salud de los estudiantes, así como el cumplir con los objetivos del ciclo escolar 2019-2020.