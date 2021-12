SEV busca que más veracruzanos accedan a la enseñanza profesional

El subsecretario de Educación Media Superior y Superior (SEMSYS) de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Jorge Miguel Uscanga Villalba, invitó nuevamente a los jóvenes que desean cursar una carrera a aprovechar el Programa Estatal de Oferta Educativa (PEOE).“Ahí se puede conocer toda la oferta veracruzana y queremos maximizarla, es decir, que más veracruzanos aprovechen. Hay becas en el caso de educación particular y muchas otras opciones en el caso de tiempos, de si se trabaja”, expresó en entrevista.Luego de precisar que lo que buscan es que más jóvenes del Estado se reincorporen a la enseñanza profesional, Uscanga Villalba aseguró que van “muy bien” en cuanto al aprovechamiento de estas oportunidades.“Empezamos con 3 mil, al siguiente año fueron 9 mil y ya ahorita rebasamos los 11 mil veracruzanos que ya no iban a entrar a las instituciones educativas y a partir del PEOE lograron encontrar algún lugar, alguna institución”, aseveró.El titular de la SEMSYS expuso que han empleado las redes sociales para invitar a los jóvenes a aprovechar estas oportunidades de estudios, así como a los medios de comunicación para llegar a un público más amplio en la Entidad.“Es un atlas educativo que tenemos en Veracruz. No hay un límite (de oportunidades ofertadas), porque si no entran en un ciclo, hay ciclos muy cortos en donde pueden entrar y hay una variedad enorme de instituciones educativas, no hay límites. Que entren y que busquen sus opciones pertinentes”, reiteró.Sobre el comportamiento de la matrícula escolar en estos subsistemas educativos para 2022, expuso que todavía no se tiene la cifra total para ver si hubo un aumento, porque las fechas de ingresos para el siguiente ciclo varían de una institución a otra.“Pero vamos bien, tratando de equilibrar los impactos de la pandemia y sobre todo para asegurar que vayamos incorporando a más veracruzanos al sistema educativo, eso es lo que queremos”, afirmó Jorge Miguel Uscanga Villalba.Además, expuso que en este año el incremento de la matrícula fue del 4 por ciento en algunos niveles respecto al ciclo anterior y en otros del 9 por ciento.