SEV cede a reclamos y rehabilitará su Delegación en Coatzacoalcos

Ante los reclamos de trabajadores , el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García, garantizó que se rehabilitará el inmueble a la Delegación de la dependencia en Coatzacoalcos.Comentó que aunque no existe un presupuesto destinado para este rubro, se hará una excepción debido a las graves condiciones que guarda el edificio y la demanda del personal que mantiene tomada la Delegación desde hace 20 días.Escobar García explicó que la inversión se hará mediante el Instituto de Espacios Educativos, el cual tenía un presupuesto menor este año pero gracias a la intervención del gobernador Cuitláhuac García se amplió este 2022 de 130 a casi 500 millones para infraestructura.Explicó que de dichos recursos se tomarán cerca de 10 millones de pesos para la Delegación."En este presupuesto va a entrar este tema de la Delegación, no hay presupuesto de Espacios Educativos para oficinas, quiero que quede claro, a la SEV le toca la rehabilitación pero no hay un rubro en el que podamos agarrar para construir, o sea sí rehabilitamos pero el tema de aquí es de casi 10 millones de pesos. Hoy voy a verlos con respuesta del tema", dijo.Escobar García expuso que se lanzará la licitación para esta obra con la que se espera resolver la demanda de los trabajadores.El Secretario visitó Coatzacoalcos, donde recorrió las 4 aulas didácticas y obra exterior que fueron construidas en la escuela primaria “Wenceslao Victoria Soto” de la colonia Fraternidad Antorchista.