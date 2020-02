SEV deja sin maestros y conserjes a dos escuelas primarias de Córdoba

Dos escuelas primarias fueron tomadas por padres de familia para exigir cuentas claras a los directores, así como personal docente y conserjes.



La primera escuela fue la Melchor Ocampo de la colonia El Carmen, en la cual señalaron al director Pedro Ortiz Ortega de no rendir cuentas por rentar el edificio que alberga la escuela a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV).



De acuerdo a Joel García, padre inconforme, de las cuotas de padres de familia se paga el intendente pero los fines de semana rentan a la UPAV y dejan los baños sucios y todo el mobiliario en mal estado.



Por ello, piden que el director les explique en que se gastan el dinero, de lo contrario la escuela seguirá tomada por tiempo indefinido.



La segunda escuela tomada fue la Cuauhtémoc, en donde los padres pidieron docentes para quinto año matutino y uno para cuarto año vespertino, además de un conserje.



Los inconformes señalaron que ellos han pagado a los maestros de manera particular y se gastan 2 mil pesos a la quincena en cada uno, más el salario del conserje.



Por ello, decidieron tomar las instalaciones, ya que la Secretaría de Educación de Veracruz les había prometido plazas fijas y hasta ahora no ha cumplido.



Al lugar arribó el delegado de la SEV, Rogelio Gamboa Dorantes, quién se comprometió a que en 10 días tendrán maestros y por el momento, impartirá clases una maestra asignada por la misma dependencia.



De no cumplirse el acuerdo, los padres de familia volverán a tomar la escuela.