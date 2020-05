SEV deja sin pago a maestros federales de nuevo ingreso en plena pandemia

Los maestros y maestras de nuevo ingreso que obtuvieron plazas federales se han quedado sin pago debido a que los trabajadores de Recursos Humanos de la SEV no enviaron la documentación requerida a la Secretaría de Educación Pública (SEP), por lo que cientos de maestros se quedaron sin paga y sin derecho a los servicios del ISSSTE en plena contingencia.



Los docentes se han tratado de comunicar de diversas formas con la institución sin tener una respuesta que solucione su problema ya que no contestan vía telefónica, el personal de guardia en la Secretaría no da una respuesta y tardan mucho en contestar vía correo electrónico teniendo como respuesta en su mayoría un correo con lo siguiente:



"Buen día profesor, favor de llamar a Recursos Humanos 01 228 8417700 ext 7262 o Nómina Federal ext 7256 para que les comente que su pago de la quincena está en RECHAZO POR NO CONTAR CON NOMBRAMIENTO".



Por este medio exhortamos al secretario de Educación del Estado, Zenyazen Escobar y al gobernador Cuitláhuac García nos den solución a esta problemática ya que muchos docentes dejaron trabajos anteriores por entrar a la institución, algunos otros cambiaron de residencia y pagan renta por que la plaza que se les otorgó no se encontraban cerca de su lugar de origen y muchos tienen familias por las cuales responder económicamente.



De igual manera los trámites para darse de alta en el ISSSTE se ven truncados ya que para realizar dicho trámite se requiere el último talón de pago y una constancia por parte de recursos humanos de la SEV.



Atentamente

Nombre (…)

Tel (…)