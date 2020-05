SEV dejó en la incertidumbre trámites de plazas docentes y cambios de adscripción

Docentes de diferentes municipios acudieron al Palacio de Gobierno, en Xalapa, a buscar diálogo con las autoridades pues por la pandemia, la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) suspendió el trámite de cambios de adscripción de plazas, movimientos de personal y promociones para ascender a algún puesto.



De acuerdo al coordinador del Programa y Solicitud de Plazas, Carmelo Chelis Salvador, lo único que buscan es dialogar con el Gobierno, y no llegar a las constantes manifestaciones.



"Querían manifestarse un total de 500 profesores aquí para exigir respuesta al Gobierno, pero lo más viable es dialogar con el Gobierno y buscar los mejores mecanismos", dijo.



Así también, expuso los docentes ya pasaron el exámen para obtener una plaza, y lo que desean es que se les asegure su lugar, ya que las excusas que les han hecho llegar, tienen que ver con la pandemia.



"¿Por qué no se les ha resuelto? El Gobierno en las primeras pláticas que hemos tenido no han dicho que es por la contingencia, es entendible, pero queremos que el Gobierno vea a esta gente, porque además de ser personas que están educando a los jóvenes, son padres de familia que necesitan un sustento económico".



Por su parte, comentó que esperan tener una respuesta positiva por parte de las autoridades estatales, asegurando que cuentan con el respaldo del Secretario de Educación de Veracruz.