SEV descarta federalizar nómina magisterial

La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) descartó que tenga contemplado federalizar la nómina del magisterio estatal, pues a pesar de que se lograría un ahorro sustancial mensual y anualmente, esta situación pondría en riesgo a los sindicatos estatales, explicó el titular de la dependencia Zenyazen Escobar García.Durante entrevista realizada en la Escuela Secundaria Técnica 3 de Xalapa, a donde acudió este miércoles para entregar la escritura del plantel, refirió que ante las constantes manifestaciones de docentes para exigir pagos se corre el riesgo de que la Federación pueda tomar esa decisión, por lo que para evitar llegar a esa instancia se mantiene un diálogo permanente con las dirigencias de los cerca de un centenar de sindicatos estatales.Escobar García explicó que Veracruz a diferencia del resto del país, presenta una situación diferente, por lo que el riesgo de que de la Federación absorba la nómina federal es que se debilitaría a los mismos sindicatos estatales, ya que sería directamente el Gobierno federal el que tenga esta responsabilidad.“Al final es un tema que causaría revuelo, un tema de manifestación por parte de todas las organizaciones sindicales, Veracruz es diferente a todos los estados, tenemos 100 sindicatos estatales, somos el único en todo el país. Esto causaría demasiado revuelo entre las organizaciones sindicales”, dijo.En ese tenor, si bien reconoció que el ahorro que lograría el Estado al dejar que la Federación absorbiera la nómina magisterial estatal sería de 400 mil pesos al mes, la SEV no pretende que se aplique este esquema en la entidad.De igual modo, el Secretario dijo que se cuenta con un subsidio por parte del gobierno de la república a través del concepto U-080 para cubrir el salario de los mentores estatales, donde el Estado destina a través de la SEFIPLAN una parte para solventar el total.“Para nosotros sería un ahorro aproximado de 400 millones de pesos mensuales, si se federalizara la nómina, nosotros tendríamos 400 millones de pesos más mensuales, más los 4 mil de fin de año, imagínense de cuánto dinero estamos hablando que tendríamos de más. Si no nos diera subsidio la federación no tendríamos para pagar aguinaldos, ni prestaciones”, dijo.Escobar García reiteró que el Estado no busca federalizar, por lo que lamentó que las manifestaciones que se presentan constantemente generen el riesgo de que la federación pueda atraer la nómina.