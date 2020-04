SEV distribuirá 368 mil cuadernillos para estudiantes en zonas sin Internet

El titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García, anunció la distribución de más de 360 mil cuadernillos "Veracruz educando a distancia", para las regiones más vulnerables de la entidad.



"En total van a ser 368 mil 500 cuadernillos abarcando lo que es Telebachillerato y TEBACOM. Sabemos las condiciones del Estado de Veracruz, lo conocemos, lo hemos recorrido y sería imposible decir un regreso a clases sin tener estos materiales o decir que a través de plataformas o internet cuando sabemos que hay lugares donde no hay señal ni de teléfono"



Asimismo, explicó que estas impresiones serán de español y matemáticas, el cual también tendrá la posibilidad de contener evidencias de cada uno de los alumnos, con el fin de que los docentes puedan evaluarlos al regreso de clases.



El funcionario enfatizó que estas herramientas llegarán a las 12 delegaciones que tiene la SEV, en coordinación con los presidentes y agentes municipales.



"A partir de ahí, el Delegado de la SEV va a llevárselo al Presidente Municipal y éste tiene que hacerlo a través de los Agentes Municipales y Comisariados ejidales. Debe de quedar muy claro que este material es para los lugares que no tienen recurso, donde no hay internet, donde no hay plataformas".



Aunado a ello, manifestó que esta alternativa se derivó de las exigencias de los docentes y la problemática que pudieran presentar al regreso del ciclo escolar.



"La crítica del docente es clara. Nos dice que cóomo van a regresar a clases si hay niños que no tienen como tal las condiciones de conectarse a un sitio de internet", finalizó.