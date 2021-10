SEV, entre el total desorden administrativo, según auditoría

En la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) no hubo irregularidades que hagan presumir la existencia de un daño patrimonial pero sí hay un total desorden administrativo, que de no corregirse, puede constituirse en faltas administrativas graves.Entre las observaciones administrativas encontradas por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) figura que la SEV no dio evidencia de registro contable del contrato con el proveedor Treviño Computación, S.A. de C.V. por concepto de equipo adaptado tecnológico y multimedia, solicitado por la Subsecretaría de Educación Básica por un monto de 570 mil 22 pesos.Fueron 21 laptops Dell Vostro por un importe de 300 mil 140 pesos; 12 Laptop Dell Inspiron por 171 mil 179 pesos; una multifuncional HP de 3 mil 751 pesos; 22 tablet por 84 mil 312 pesos y; una Laptop Lenovo de 10 mil 637 pesos.Además, se encontró que, entre los convenios celebrados entre la SEV y la SEP, hubo una erogación de 450 mil 312 pesos, de los cuales no proporcionaron evidencia del pedido o contrato.Otro convenio celebrado entre la SEV y la SEP, un contrato celebrado con el proveedor “Triom Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.", por concepto de “Servicios de Conservación y Mantenimiento a la Escuela Normal “Juan Enríquez” en Tlacotalpan; Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen” en Xalapa y; Centro Regional de Educación Normal “Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán” en Tuxpan.Así también, se detectaron partidas en conciliación que, si bien hubo pago o cancelación, quedó un monto pendiente por antigüedad superior a tres meses de un millón 568 mil 501 pesos, por cheques en tránsito a agosto de 2021 con los bancos BBVA, Santander y Banco Nacional de México.Asimismo, la SEV no proporcionó evidencia de haber realizado levantamiento físico del inventario de bienes inmuebles que permita verificar que se encuentren en los registros contables por mil 20 millones 648 mil 598 pesos, que incluyen muebles de oficias, estanterías, equipo de cómputo y tecnologías de la información, aparatos audiovisuales, cámaras fotográficas y de video, equipo educacional y recreativo, vehículos y equipo terrestre, equipo de comunicación y telecomunicación, entre otros.En cuanto a obligaciones fiscales (impuestos sobre nómina), se detectó inconsistencia al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) por 122 millones 465 mil 14 pesos; cuotas de pago sin evidencia de comprobante emitido ante el IPE por mil 342 millones 938 mil 840 pesos.Tampoco hay evidencia del comprobante de pago por concepto de Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, así como el Impuesto Adicional para el Fomento a la Educación por 128 millones 876 mil 748 pesos.El ORFIS también detectó pagos por concepto de sueldos y salarios por 2 millones 954 mil 434 pesos, de las cuales, la SEV aclaró que ese importe correspondió a pagos de jubilación, vejez, invalidez o defunción, por lo que solicitó la recuperación de dicho importe al IPE.Otra irregularidad encontrada fue que la SEV no proporcionó evidencia del pago de fechas del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal correspondiente al ejercicio 2019 y lo efectivamente pagado, por lo que podría generar pasivos, como resultado del fincamiento de créditos fiscales con actualizaciones, multas y recargos por un monto de 13 millones 797 mil 222 pesos.Respecto a la revisión patrimonial de la SEV, el ente fiscalizador detectó que la dependencia realizó aumentos y disminuciones, así como cambios en políticas contables, de las cuentas edificios no residenciales y terrenos, por un total en aumento de 447 millones 207 mil 687 pesos y una disminución de 319 millones 673 mil 93 pesos.Además, no proporcionó en su totalidad las células catastrales de 2019 y 2020, lo que no permitió verificar el cálculo correspondiente a los registros contables efectuados por el ente.