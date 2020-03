SEV espera que Coatepec done terreno para construir Telesecundaria

El delegado de la Delegación de la Secretaría de Educación en Coatepec, José Luis Rodríguez Espinoza, informó que es competencia de la Coordinación Política Estatal, Espacios Educativos y el Ayuntamiento ofrecer una solución a los directivos y padres de familia de la Telesecundaria "Niños Héroes" para que puedan reanudar sus labores e otro espacio y se retiren del Palacio Municipal.



"Esta situación ya la habían tocado con ellos, la semana pasada se vio este tema a la situación que vivía la escuela, tiene dañada parte de su estructura y las lonas que servían de techo y pared al vandalizarlas las rompieron.



“Se había presentado la situación con la Secretaría, se hizo del conocimiento de las autoridades y se comenzaron a hacer los enlaces, no son tan rápidos y el Ayuntamiento lo que nos pide es el apoyo", dijo.



Entrevistado, señaló que la SEV está a la espera de que el Ayuntamiento pueda hacer la donación de un terreno para la construcción del plantel.



"Lamentamos que la escuela haya tomado esa decisión. Es un predio y a la espera de una reubicación que el Ayuntamiento no les ha podido proporcionar, esperamos que pronto suceda. Es responsabilidad otorgar el terreno", sostuvo.



Agregó que la SEV intervendrá también con el programa "Escuela garantizada, escritura garante" apoyando al plantel.



Y es que reconoció que el número de alumnos ha crecido y las aulas móviles no son el espacio correcto para la escuela.