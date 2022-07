SEV espera que Federación envíe recursos para pagar promoción horizontal

Ante los reclamos que le hacen los maestros estatales por la falta de pago de la promoción horizontal, el secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, indicó que se tiene ese pendiente desde el año pasado y se debe a que la Federación no les ha enviado los recursos, pero a pesar de ello el pago se hará y ya tiene incluso una calendarización para hacerlo.Mencionó que los profesores del Estado le reclaman y piensan que a lo mejor él o la Oficial Mayor de la SEV “jinetean” el dinero, pero no es así.Al dirigirse a los directores de varios municipios de la zona que se reunieron en el jardín de niños Luis Benítez de Galindo de Ixtaczoquitlán para recibir escrituras de sus planteles como parte del programa Escuela garante, comentó que son 87 millones de pesos los que se tienen pendientes en pagos y faltan también los de este año.Agregó que incluso ya solicitó una reunión con el titular de la Unidad de Financiera de la Administración Pública para tocar este tema, pues además para los docentes federales al parecer sí ha llegado esa promoción y para los estatales no, lo que implicaría tener profesores de primera y segunda.El titular de la SEV solicitó a la diputada federal Corina Villegas, presente en este evento, que se vea ese tema, pues él también fue diputado y sabe que las leyes son perfectibles, entonces se debe resolver lo de la promoción horizontal para que el gobierno federal mande ese recurso a los estados.