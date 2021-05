SEV evitó pagar multa impuesta por Conciliación y Arbitraje

El titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García, solicitó la protección de la justicia contra una multa emitida por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado.



Dicho recurso lo presentó ante el Juzgado Primero de Distrito del 7º Circuito, contra la sanción de fecha 29 de abril de 2021 en el Expediente laboral 196/2013-IV.



Con fecha 31 de mayo, el Juzgado 1º con residencia en Xalapa dio trámite a la solicitud de Zenyazen Escobar, programándose audiencia constitucional con fecha 9 de junio de 2021.



En ese sentido, Escobar García, como quejoso, solicitó la suspensión del acto reclamado para que no se ejecute la multa hasta que no sea resuelto el juicio principal del cual deriva el incidente.



El Secretario argumentó una vulneración a sus derechos contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución; obteniendo a cambio la suspensión provisional a su persona.



“Se concede la suspensión provisional del acto reclamado, para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan; esto es, para que no se obligue a la parte quejosa al pago de la multa que le fue impuesta por el Tribunal de Conciliación Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz”.