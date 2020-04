SEV frena descuentos a miles de docentes defraudados por financieras

El titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García, informó que se detendrán los descuentos a docentes que mantienen acuerdos irregulares con financieras.



Destacó que la situación ya se atiende por la Fiscalía Anticorrupción y que caerá “quien tenga que caer”.



En entrevista, el Secretario de Educación adelantó que ya instruyó a la Oficialía Mayor de la dependencia, para que se cancelen los descuentos irregulares a docentes, mismos que se mantenían por parte de algunas Financieras.



Explicó que esta situación ha sido un problema para los docentes desde gobiernos anteriores, pero en la actual administración se está atendiendo de manera directa y ya hay líneas de investigación al respecto.



Escobar García comentó que esta situación la ha atendido desde que fue presidente de la comisión de seguridad en el Congreso del Estado, donde se apoyó a un grupo de docentes que mantenían esta problemática.



“Cuando nosotros llegamos, lo primero que hicimos fue parar los contratos con las financieras, había bastantes, más de 40 financieras y únicamente quedar con algunas con las que se tiene convenio”.



No obstante, las situaciones atrasadas, con las anteriores empresas de financiamiento, continuaban afectando a los docentes.



Lo que es cierto, comento, es que algunos trabajadores hicieron contratos propios con la financiera y otros bajo engaños, por lo que la Fiscalía ya tiene las líneas de investigaciones y será quien determine en qué casos se cometieron los fraudes.



Al respecto, reveló que, después de los rastreos que se hicieron en la Secretaría, se observó que hay 5 mil trabajadores que recibían menos del 95 por ciento de su salario, con docentes que recibían apenas 100 pesos como pago por sus servicios.



Ante ello, Zenyazen Escobar instruyó a la Oficialía Mayor de la SEV, a cargo de Ariadna Selene Aguilar Amaya, para que se cancelen dichos descuentos, ya que se violan derechos constitucionales del trabajador.



“Un servidor instruye como tal este documento, para que se paren todos los descuentos”, expuso.



El oficio lo presentó el 19 de marzo de 2020, por lo que ya no se deben realizar estos descuentos de financieras a los trabajadores de la SEV, mientras que los docentes tendrán que resolver su situación de manera legal.



Zenyazen Escobar dejó en claro que sólo se descontará a los trabajadores que realmente obtuvieron el beneficio.



“Fiscalía está resolviendo y se procurará justicia a las compañeras y compañeros maestros; justicia en el sentido de los que fueron defraudados”, dijo.



El Secretario de Educacion fue enfático al referir que se hará justicia y se dará con el responsable, o los responsables de este delito cometido en la Secretaría a su cargo.



“Que pague quien fue responsable, lo que no vamos a permitir es la corrupción, el que se afecte el salario del trabajador y que se hagan este tipo de acciones que van en contra de la Cuarta Transformación, en contra de lo que predica el Presidente de la República y de lo que ha instruido el señor Gobernador, que ha sido que pague quien sea responsable”.



Al cuestionarle sobre las investigaciones a funcionarios de la SEV por esta situación que afecta a miles de docentes en sus ingresos, comentó que no puede abundar en el tema, ya que hay líneas de investigación avanzadas por parte de la Fiscalía.