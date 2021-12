SEV ha atendido más de 20 casos de docentes violadores; 6 fueron encarcelados

En lo que va de la administración estatal se han atendido más de 20 casos de maestros violadores, de los cuales hay al menos seis en la cárcel tras comprobárseles ese delito, indicó el titular de la SEV, Zenyazen Escobar García, entrevistado durante una visita que realizó a Córdoba.El funcionario estatal consideró que esta administración ha sido un parteaguas en atender temas delicados como ese y todas las denuncias que se reciben se investigan y si es necesario se procede, con lo que Veracruz se ha convertido en un gran ejemplo de que a las niñas y niños se les tiene que respetar.Agregó que estos temas son una prioridad en el gobierno como parte de una agenda que se lleva y no sólo por violaciones a menores, sino también para evitar acoso hacia las maestras.El secretario de Educación señaló que hay protocolos que se aplican en esos casos para salvaguardar la integridad de los afectados.Escobar García destacó que cuando los padres mandan a sus hijos a la escuela es para aprender y no para que los violenten, pero si eso sucede, se tiene que actuar para proteger a los menores y no vuelva a darse esa situación.