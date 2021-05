SEV indaga por qué sobraron vacunas para docentes, afirma Diputado

La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) investiga la discrepancia entre el número de trabajadores que acudieron a vacunarse contra el COVID-19 y las dosis que había disponibles para el sector.



El presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado, León David Jiménez Reyes, reconoció que existió una variación importante entre el número de empleados que se vacunaron y el número de dosis disponibles.



De acuerdo con datos de la Federación, en Veracruz se aplicaron 177 mil 913 dosis al personal docente, con corte al 26 de abril, como parte de la estrategia para el Regreso a Clases Seguro, lo que incluye al personal administrativo y de instituciones privadas



No obstante, el Gobierno Federal anunció que había un lote de 197 mil 430 dosis para los trabajadores de la educación; por lo que existió una diferencia de 19 mil 517 dosis entre las vacunas disponibles y las que terminaron por aplicarse.



“Hasta donde yo sé hubo una discrepancia y creo que la Secretaría de Educación está todavía investigando qué pasó con esa discrepancia”, explicó el legislador de MORENA.



Dijo que se revisa cuántos empleados resolvieron no vacunarse, debido que se trató de una decisión voluntaria.



Pese a lo anterior, el legislador subrayó que hubo una jornada ejemplar y en general “el objetivo se cumplió”.



“Algunos no quisieron, pero son casos aislados, la mayoría acudió a la vacunación de manera responsable”.



Además, refirió que algunos empleados son adultos mayores quienes ya habían sido vacunados previamente.