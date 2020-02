SEV no actúa: en primaria de Medellín de Bravo, niño cortó cuello a compañero

Una madre denunció que ni la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) ni directivos de la escuela primaria “Frida Kahlo”, ubicada en el fraccionamiento Lagos de Puente Moreno del municipio de Medellín de Bravo, actúan contra un alumno que agredió a su hijo, cortándole el cuello.



Por redes sociales, Elizabeth Correa Medina explicó que el pasado lunes 10 de febrero llegó a recoger a su hijo al plantel, descubriendo que tenía una herida en el cuello.



“La maestra me comenta que mi hijo le dijo que se había caído, que hablará con el porque no quería decir dónde. Llegando a casa, él comenta que fue otro niño quien le cortó el cuello, con un mosaico roto que se encontraba en el patio de la escuela”, narró la madre.



Correa Medina explicó que acudió a la Fiscalía General del Estado para proceder por el ataque, pero le explicaron que no podía “demandar” a un menor de edad.



“Al día siguiente levanté acta en la escuela, en la SEV y en el DIF. El día martes 11 de febrero que asistí a hablar con la Directora de la escuela sólo se levantó el acta y dijo que se iban a tomar cartas en el asunto. En la SEV ese mismo día comentaron que igual se iban a tomar cartas en el asunto”.



No obstante, la madre de familia acusa que hasta el momento nadie ha “tomado cartas en el asunto”.



“Aún sabiendo quién fue el niño que le cortó el cuello a mi hijo. No busco un castigo mayor, pero él, como sus padres, merecen ayuda. Lo que le hizo a mi hijo pudo terminar en una tragedia”.



En su publicación, Correa Medina afirma estar desesperada, pues ya no tiene a dónde más acudir.