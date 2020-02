SEV no cumplió con enviar educadoras a kínder de Xalapa; padres “toman” plantel

En reclamo por la falta de una docente para los grupos de primero y segundo de preescolar, madres de familia “tomaron” las instalaciones del jardín de niños "Sor Juana Inés de la Cruz" de la colonia Santa Rosa.



A decir de Abigail Mendoza Alvarado, una de las inconformes, desde un mes atrás, 15 menores, de los 33 matriculados en el plantel no cuentan con la respectiva educadora y por lo tanto, se les niega su derecho a la educación.



"Los niños no vienen a la escuela, y no tienen clases", explicó.



Refirió que la ausencia de una profesora obligó a los padres y madres de familia a protestar en la sede de la Secretaría de Educación, en donde las autoridades se comprometieron a asignar a una educadora en los primeros días de febrero.



Sin embargo, dicho reemplazo nunca llegó y por tal razón procedieron a tomar las instalaciones del centro preescolar.



Indicó que la ausencia de la maestra obedece a que la titular del grupo se jubiló sin que la Secretaría de Educación programara con tiempo la asignación de una suplente.



En este momento dijo que 33 niños acuden al plantel, pero que sólo 18, que cursan el tercer grado, sí tienen docente al frente de grupo.



Enfatizó que debido a la baja matrícula, se corre el riesgo de que el plantel sea cerrado e incluso, muy pocos niños se preinscribieron en febrero.



Dijo que al no ir los niños y niñas al jardín de niños, los papás y mamás son las que asumen el rol de educadores.



"Nos dicen que son solo tres horas, pero no son sólo las horas, sino la convivencia, y el derecho a la Educación", citó y agregó que en la matrícula se incluyen dos niñas con espectro autista.