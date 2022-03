SEV no le paga horas trabajadas a docentes de telesecundaria

Docentes de telesecundaria agremiados a la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) acusaron a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) de no pagar 6 horas de las 30 de base que conforman su jornada docente, aunque sí les descuenta los impuestos correspondientes a las mismas.En conferencia de prensa, indicaron que desde el 2015 que concursaron por estas horas se les estuvieron pagando cada tres o seis meses o al término del ciclo escolar pero desde julio de 2018 dejaron de recibir el pago pero sí el descuento impositivo."Esto es lo cuestionable, ¿por qué sí nos pagaron un periodo y ahora no nos lo quieren reconocer? En el Estado son poco más de 300 docentes y la última vez que nos pagaron fue en julio de 2018", dijo Luis Romano Vázquez, acompañado de sus colegas Yadira Ortega Mariscal, Yadel Pulido Cuervo y Flora Pensado.Los inconformes reiteraron que han estado luchando desde hace cuatro años y en la SEV sólo les han dado "excusas, largas y pretextos", culpando al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) de trabar todo el movimiento y que el Gobierno Federal no acepta y no autoriza las claves."Cosa que no es cierto. Cada vez que nosotros nos dirigimos a FONE, mandamos oficios, lo que nos han dicho es que en Veracruz tienen la solución, Veracruz les tiene que dar respuesta, su Estado les tiene que dar solución", añadieron los docentes.Afirmaron que fue un logro para todos los docentes de telesecundaria desde hace muchísimos años, uno de los logros sindicales de su momento y desafortunadamente al día de hoy, refrendaron, no les dan ninguna respuesta favorable."Y llevamos más de 3 años sin cobrar las horas y las estamos trabajando, de hecho ya hay algunos compañeros que están en la Ciudad de México en este momento y muy probablemente yo creo y espero que en el transcurso de la semana que viene pues Gobierno Federal tome cartas en el asunto", puntualizaron.Detallaron que quienes consiguieron estas horas lo hicieron luego de ser evaluados, aunque no todos; sin embargo, en 2018 otros que querían obtenerlas pidieron la evaluación y se las fue negada pero algunos otros sí la pudieron presentar."Ese dinero está llegando al Estado de Veracruz, tenemos conocimiento que está llegando pero no sabemos el destino", enfatizaron al apuntar que por ahora no planean una manifestación mayor en la Capital del Estado por parte de los afectados, debido a que muchos están lejos y dando clases y se les dificulta el traslado."La Secretaría de Educación comenta que ellos siguen un trámite pero lamentablemente su respuesta es de voz, de palabras, no hay documentos, no nos enseñan un documento, no tenemos un papel donde diga qué están haciendo (...) Nosotros queremos papelitos, documentos oficiales para saber que sí lo están trabajando", reiteraron en su demanda.