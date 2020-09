SEV no paga a docentes de 163 secundarias, acusan

23 docentes de la Secundaria Técnica Industrial número 97 de Xalapa denunciaron la falta de pagos de horas laboradas.



"La Secretaría de Educación de Veracruz no les ha pagado ni resuelto esta problemática de las horas que adeudan para ese centro de trabajo", dijo el profesor Julio César Clemente Hernández.



Aseveró que ésta sólo es una de las 163 secundarias con la falta de pagos, afirmando que no es una problemática de hace un mes, sino de dos o tres años.



"Con justa razón estamos inconformes y estamos en todo el derecho de reclamar algo que nos hemos ganado. Los docentes han estado cubriendo las clases sin recibir pago, creo que ya es momento que nos resuelvan".



Comentó que la justificación que las autoridades educativas les han dado, es que la federación no autoriza el pago de las claves.



"Estamos evaluados, estamos frente a grupo desde hace más de dos años. Los trámites se entregan en tiempo y forma para que la orden salga pero cuando esa orden sale, les quitan dos, tres o hasta cuatro quincenas. Se supone que debió haber salido la orden de presentación en agosto y hasta ahorita no ha salido".



Expresó que desde el lunes de la semana pasada, los 23 maestros decidieron no dar clases en protesta.



"Desde el lunes no se está atendiendo a los jóvenes de manera virtual. Sólo a los grupos de los maestros afectados, no es porque no quieran, yo creo que ya es momento de que se nos haga justicia, no hay retroactivo. Los profesores estaban trabajando, sólo la semana pasada dejaron de atender. Yo creo que ahorita nadie trabaja gratis".



Refirió que es una escuela de doble turno, con un total de mil 480 alumnos, donde los padres también se encuentran inconformes por esta falta de clases.