SEV no repartió cuadernillos para educación a distancia en escuelas de Xoxocotla

Debido a que en el municipio de Xoxocotla no llegaron cuadernillos para todas las escuelas, ya que de unas 14 que hay sólo recibieron 3, la población se encuentra molesta, indicó el alcalde Magdaleno Juárez Pérez.



Dijo desconocer la causa pero debido a ello, la gente se molestó al ver que les llegó a unos y a la mayoría no.



“Le digo, la gente se puso un poquito molesta, nos decía a nosotros que por qué pero a nosotros nos lo mandaron y ya”, comentó.



El Presidente Municipal indicó que ahí los Alcaldes no tuvieron nada que ver, pues los directores hicieron el reporte de manera directa ante la SEV y sólo les llevaron los cuadernillos para que les apoyaran a entregarlos.



Mencionó que él platicó con el director de la escuela primaria de la cabecera y le dijo que sí había presentado su reporte y lo había enviado de manera oportuna a las plataformas, por lo que no sabía por qué no les había llegado.



Indicó que ante ello, conoce que los maestros se están coordinando para mandar las tareas por grados a los alumnos pero no ha tenido plática con ninguno de ellos, sólo se enteró por el diálogo que tuvo con el director de la escuela de la cabecera municipal.



Cabe comentar que el Alcalde fue invitado a acudir a Huiloapan para asistir a la reunión con la coordinadora del Programa Nacional de Vivienda, a la cual asistieron varios Presidentes Municipales de la región.