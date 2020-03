SEV no sancionará a docentes que se sumen al #UnDíaSinNosotras

Las docentes que decidan sumarse al movimiento #UnDíaSinNosotras no serán sancionadas por la Secretaría de Educación de Veracruz, afirmó la oficial Mayor, Ariadna Selene Aguilar Amaya.



Señaló que son respetuosos de los reclamos sociales, por ello, las empleadas de la dependencia estatal que no acudan a laboral el próximo 9 de marzo, no se les descontará el día, "no, no habrá sanción”, sostuvo.



- ¿Va ir vestida de morado?

- Sí, claro.



Si bien precisó que como mujer simpatiza con movimientos para exigir los derechos de las mujeres, como funcionaria pública tiene una responsabilidad que cumplir.



Aguilar Amaya puntualizó que no se vale "colgarse" de este tipo de reclamos que nacieron de la sociedad, porque sería oportunista.



“Como mujer estoy de acuerdo con su legítimo reclamo del movimiento civil. Sin embargo, como funcionaria pública tengo que ser muy respetuosa y mantenerme al margen de esta situación porque no se vale que como funcionarios nos queramos colgar de un movimiento que es legítimamente civil y que queramos ser oportunistas”.



El próximo 9 de marzo, como funcionaria pública, acudirá a las oficinas, no obstante, es respetuosa de quienes se suman al movimiento #UnDíaSinNosotras.