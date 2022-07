SEV permitió que presunto docente acosador regresara a escuela de Xalapa

Buenas tardes:Me gustaría dar a conocer que el día de hoy regresó al salón de clases un docente acosador que labora en la Escuela Telesecundaria “Jaime Torres Bodet” con clave de trabajo 30DTV1225D.Esto después de un procedimiento administrativo y jurídico por parte de la SEV, en el cual el Departamento Jurídico determinó, según ellos, que no había pruebas suficientes para cesarlo o sancionarlo ya que presumiblemente hubo anomalías en el procedimiento, cosa que evidentemente no es así, no les preocupa la seguridad de nuestros hijos, sólo les preocupa el dinero que puedan obtener, ya que el profesor por sus caprichos ni siquiera quiso ceder a un cambio de plaza.Por favor, cuiden mucho a sus hijos e hijas, no las dejen de cuidar, el día de hoy se reincorpora y les aseguro que cualquier queja que hagan si las reciben pero en demasiadas ocasiones en la oficina del Jurídico, en las oficinas que se encuentran en Murillo Vidal no hacen bien su trabajo, porque si lo hicieran bien, al menos hubieron metido un oficio para que el profesor se cambiara de plaza, pero no lo hicieron dejando impune un delito y dejan a un acosador en libertad.Mucho cuidado a todos los vecinos, y gracias por el espacio.Atentamente(…)