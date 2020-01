SEV pide aplicar protocolos de ONU para alumnos que lleven armas a escuelas

Sanciones que irán hasta la expulsión de alumnos, así como otras muy severas para docentes y la aplicación de recomendaciones de la ONU en casos de estudiantes que lleven armas o cohetes, además de la recomendación de no tener chats en redes sociales entre alumnos, padres y maestros, son las medidas que se comenzarán a aplicar en las escuelas.



Esto fue informado por el encargado jurídico de esta dependencia en Orizaba, Alejandro Merino Morales, jefe del departamento jurídico de la SEV en Orizaba, durante un taller sobre Protocolos para la Identificación, Prevención e Intervención en el Acoso Escolar, Maltrato Infantil y Actos de Connotación Sexual que se impartió a maestros de la zona.



Comentó que estos talleres se han estado ofreciendo toda la semana a docentes de escuelas públicas y privadas, con el fin de difundir los procedimientos para atacar esas problemáticas.



Destacó que en el caso de los alumnos, antes la Ley prohibía la suspensión y expulsión, lo cual ahora ya se puede hacer dependiendo de la falta que haya cometido, lo cual no afectará su derecho a la educación, pues se verá que tenga la opción de continuar sus estudios.



Mencionó que maestros y supervisores tienen ya claros los protocolos y en un caso como los mencionados primero se notificará a los padres, se investigará el caso y se llegará a las últimas consecuencias.



Agregó que ahora se recomienda que se prohíba el uso de grupos de WhatsApp de alumnos con docentes, pues no debe existir esa relación por ese medio u otros, pues los profesores están en las escuelas para formar y atender a los alumnos, pero no para estar en contacto con ellos fuera de clases.



Puntualizó que no es que esté prohibido comunicarse, pero sí se les recomienda que no establezcan contacto con los alumnos fuera de clases porque se puede malinterpretar.



Cabe mencionar que estos talleres se han estado impartiendo toda la semana a maestros de los municipios que comprende esta delegación con el fin de que en lo que resta del ciclo escolar se apliquen ya estas medidas.