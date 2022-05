SEV pone trabas a docentes que urgen readscripción ante delincuencia

El secretario general del Sindicato Auténtico de Trabajadores de Telebachillerato y de la Educación de Veracruz (SATEBAEV), Víctor Hugo Suárez Ávila, acusó que la Secretaría de Educación de Veracruz se niega a readscribir a profesores víctimas de la delincuencia.Explicó que los afectados, tras sufrir extorsiones o secuestros de grupos delincuenciales, solicitan ser cambiados de plantel, sin embargo, ahora es necesario cumplir con un proceso burocrático riguroso.Primero, explicó, se debe de presentar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado y después hacer distintos trámites ante la dependencia, que generalmente “da largas” para poder hacer los cambios.“La inseguridad en el Estado; muchos profesores han demostrado que han sido amenazados y condicionados, desgraciadamente por cuadros delictivos organizados”, declaró.En entrevista al participar en la toma de la Secretaría de este martes por parte de miembros y representantes de las organizaciones sindicales que conforman la Unión de Sindicatos Magisteriales del Estado de Veracruz (USMEV), dijo que el problema existe “en el sur, centro y norte” de la entidad.“Hay casos detallados de profesores privados de la libertad, quienes recurren y siguen en sus centros de adscripción, padeciendo las amenazas”.“La SEV pide más documentación para ir alentando, no consideran creíble y creen que es una excusa para cambiar”.“Por nuestra organización son 23 casos de inseguridad que ya tiene conocimiento la SEV; antes solamente haciendo la denuncia y encontrando las pruebas suficientes se hacía el cambio”, expuso Suárez Ávila.Cabe señalar que este martes, miembros y representantes de las organizaciones sindicales de la USMEV tomaron la Secretaría ante la falta de atención a diferentes trámites y solicitudes que han realizado desde el inicio de la presente administración estatal.Los trabajadores de la educación pusieron pancartas, lonas y se preparan para pernoctar en carpas si no son atendidos por el secretario, Zenyazen Escobar García.Entre sus peticiones dijeron que también están pendientes los pagos de seguros institucionales, el pronto pago a docentes de promoción horizontal, la no burocratización en hojas de baja, puntualidad al cronograma de pagos de quincenas ordinarias, la orden de prestación y pagos pendientes desde 2021 y la resolución de cambios de adscripción solicitados por motivos de inseguridad, entre otros.