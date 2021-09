SEV presiona para regresar a clases y ni siquiera apoya, reprochan directores

Son aproximadamente 28 escuelas primarias de la zona 017 a cargo de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) las que han sido afectadas por robos, falta de mantenimiento o ambas situaciones, y que se unieron para hacer frente a la presión para regresar a las aulas.



El director de la primaria "José María Morelos y Pavón", Alejandro Correa Valdivia, explicó que los planteles no están listos y desde hace un año las autoridades lo saben.



"Es una unión provocada por la desgracia, (...) porque está para pensarse, ver las publicaciones oficiales de nuestras autoridades y decir que estamos listos, cuando no estamos listos, o decir que vengamos a limpiar con las familias cuando no hay agua o decir que hay que chapear y ya con eso estamos listos. Diariamente nos están diciendo: ¿ya abrieron? ¿Por qué no? ¿Cuántos han ido, niñas y niños? Es como mucha carga administrativa antes de dar las condiciones".



Además de los planteles estatales, también hay federales, preescolar y secundarias, las cuales no están contabilizadas entre éstas.



Tras denunciar sus casos en redes sociales, no han tenido respuesta por parte de la SEV, pero sí de los ladrones, porque varias escuelas este martes se registraron más robos en al menos dos planteles.



"En el grupo de directores en el que estamos, lo único que hemos compartido es más siniestros, más reportes, el día de hoy compartiré que robaron la tubería que faltaba, no ninguno nos ha dicho ya me llamó el secretario de educación, me dijeron que el gobernador va a venir resolver esta situación".



Recalcó que el seguro contratado por la SEV no se ha aplicado porque deben cubrir el deducible, el cual, es incosteable para las escuelas.



"Hay escuelas que les piden 40 mil, 50 mil pesos de deducible pero con qué recursos, las familias están yo creo, peor que nunca, con pérdidas de trabajo, incluso con pérdidas de vida".



En el caso de los robos, se han interpuesto las denuncias ante la Fiscalía General del Estado, pero lamentan que sólo los incluyen en grupos de WhatsApp "Escuelas Seguras", pero es sólo para dar los reportes de más robos.