SEV responsable de la desaparición de escuelas de tiempo completo: Julen Rementería

La Secretaría de Educación de Veracruz es la responsable de la desaparición de las escuelas de tiempo completo, aseveró el Senador del PAN, Julen Rementería del Puerto.Argumentó que al incurrir en subejercicio la SEV debió regresar 200 millones de pesos a la Federación, recursos suficientes para mantener los planteles con horario ampliado para madres y padres que trabajan.“Hay más de mil escuelas que son afectadas. No tienen suficientes recursos, pero por qué no lo tienen, no sé la Federación, pero aquí en el caso de Veracruz ha sido el caso que han tenido que devolver porque no se ejercieron. Ya lo hicieron el año pasado, ya lo hicieron el anterior”.Las escuelas afectadas estaban ubicadas en zonas de alta marginación. También lamentó que en vez de destinarse para la educación, decidieron regresar el dinero que ya estaba presupuestado para Veracruz."El presupuesto de la Federación llega, como el Estado no lo gasta, tienen que andar devolviendo dinero. Afectan a los niños, que serían los más importantes, afectan a los papás, a las mamás, a los que son son padres y madres solteras por qué, qué van a hacer con los niños a la hora que salen cuando tienen una jornada de trabajo posterior a esa hora de salida", finalizó.