SEV, “responsable directa” por estafa a docentes: Movimiento Magisterial

El vocero del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano (MMPV) de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Daniel Hernández del Ángel, desdeñó los dichos del diputado local Victor Emmanuel Vargas Barrientos, sobre que lo indaguen por la estafa a docentes integrantes del Movimiento mediante financieras."Si el señor Víctor Vargas golpea al MMPV que recuerde que ellos fueron parte del Movimiento Magisterial y éste fue impuesto por el Secretario de Educación en un puesto político", dijo.Hernández del Ángel deslindó al MMPV de los señalamientos y reprochó que Vargas Barrientos olvida sus orígenes dentro de la agrupación.Aclaró que carecen de registro como Sindicato y no cuenta con facultades para fijar descuentos vía nómina desde la Secretaría de Educación.“Nosotros no tenemos injerencia en ningún tipo de financieras, y no tenemos contrato con empresas crediticias porque no somos parte de la institución y no tenemos registro como Sindicato, no tenemos ningún carácter con ellos y los únicos con responsabilidad directa es la propia Secretaría de Educación de Veracruz”, dijo.Indicó que los propios docentes afectados se acercaron al movimiento en busca de asesoría a modo de evitar el descuento vía nómina."Y ya metimos recursos a la Secretaría de Educación para que se deje de descontar a los maestros, (...) Nos pueden buscar todo lo que quieran y nos van a encontrar nada", dijo.Recientemente, la SEV confirmó que más de 700 docentes fueron estafados mediante créditos, dejándolos hasta con “cero pesos” en sus pagos de nómina. Por estos hechos, fueron señalados integrantes del MMPV que presuntamente actuaron en complicidad con financieras.