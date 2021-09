SEV se deslinda por falta de castigo a responsables de desviar recursos

Cuestionado sobre la falta de resultados para recuperar recursos presuntamente desviados al interior de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), así como para sancionar a los responsables, el titular de la dependencia Zenyazen Escobar García dijo que por su parte ya cumplieron con interponer las denuncias correspondientes, pero ellos no pueden “hacer justicia”.“Yo primero que nada no podría decir (por qué no ha habido resultados en las denuncias), hago lo correspondiente como funcionario y lo denuncio; pero a nosotros no nos toca impartir justicia”, declaró en entrevista.Escobar García dijo que los presuntos desvíos detectados en las administraciones de Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes Linares, detectados por la SEV, equivalen a mil 8 millones de pesos.Sin embargo, a estos presuntos desvíos se suman las denuncias presentadas recientemente por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), por un daño patrimonial en el Instituto de Espacios Educativos en 2017 equivalente a 81 millones 676 mil 570.17 pesos.Argumentó que esto demuestra el abandono en el que se encontraban los planteles en Veracruz, aunque ahora desde la oposición se critica el trabajo que realiza la Secretaría y aquellos planteles que tienen carencias.“Nosotros hicimos las denuncias correspondientes; el monto corresponde a la administración pasada. Cuando nosotros llegamos había un desfalco aproximado de mil 58 millones; lo que detectamos fue en la administración de Yunes como parte de la de Duarte (…).“Dicen que no hay condiciones en las escuelas, pero el desfalco y descuido de las escuelas no es de ahorita. Son escuelas descuidadas de más de 30 años, que desafortunadamente no se les había hecho nada a las escuelas”, indicó.El funcionario consideró que en el actual gobierno ha habido avances para generar espacios dignos para los estudiantes.Además, Escobar García reconoció que todavía no hay resultados en cuanto al castigo a los responsables de desviar recursos públicos en el sector educativo o en la recuperación del dinero.