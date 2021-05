SEV sigue sin resolver cambios de adscripción, denuncian sindicatos

Integrantes de cuatro organizaciones magisteriales tomaron las oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), en protesta por el incumplimiento a los acuerdos pactados con esta dependencia.



“Hay una total falta de respuesta de estos malos funcionarios y por el engaño del que hemos sido objeto durante los casi 30 meses que está al frente este secretario de Educación, Zenyazen Roberto Escobar García, así como la oficial mayor Ariadna Selene Aguilar Amaya y de la subsecretaria de Educación básica Maritza Ramírez Aguilar”, sostuvo Avith Montezuma Uscanga, secretario del Gremio Nacional de Trabajadores de la Educación (GNTE).



Dijo que desde las cinco de la mañana de este lunes, los sindicatos magisteriales: Liga Magisterial Veracruzana (LMV), dirigido por Octavio Rivera Flores; Alternativa Sindical de Trabajadores de la Educación de Veracruz (ASTEV), a cargo de José Ignacio Ortiz Reyes; y Sindicato Auténtico de Trabajadores de Telebachillerato y de la Educación de Veracruz (SATEBAEV), encabezado por Víctor Hugo Suárez Ávila y el GNTE se manifestaron en la SEV.



El dirigente sindical señaló que hay negligencia, corrupción, omisión, ineficiencia por parte de los responsables de las distintas áreas de la Secretaría.



"Tenemos unos funcionarios mentirosos que no cumplen sus promesas; tenemos algunas minutas firmadas por ellos y que no cumplen. Esa es la característica de esta administración; no resuelven los cambios de adscripción, los pagos de seguro institucionales, el techo presupuestal es insuficiente por no decir ridículo; es una ofensa que está haciendo el Secretario de Educación de Veracruz (SEV) y todas las áreas de gestión de esta dependencia están mal atendidas".



Señaló que en el caso de las organizaciones sindicales que representan, son más de mil 500 trabajadores afectados.



“No puede ser que no hayan resuelto los cambios de adscripción del año pasado 2020 y ya viene este año 2021 y no hemos tenido una respuesta, no hay solución, sólo promesas de parte de ellos y que luego no las cumplen", añadió.



Por último, los manifestantes advirtieron que no se van a retirar hasta ser atendidos por el titular de la dependencia.



Los manifestantes colocaron varias lonas con consignas relacionadas con los problemas que afrontan, una lona fue colocada en la entrada principal de las oficinas en donde se ve una foto de años anteriores del titular de esta dependencia sin camisa.