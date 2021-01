SEV sólo registra 40 robos a escuelas de Veracruz desde marzo

La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) registra 40 reportes de robo a escuelas en todo el territorio estatal desde el pasado marzo de 2020, cuando se cerraron los planteles por la pandemia de COVID-19, informó el titular de la dependencia, Zenyazen Escobar García.



El funcionario mencionó que en últimas fechas no cuentan con información de este tipo de situaciones, por lo que, sin minimizar los casos, expuso que son relativamente pocos en comparación con el número de planteles que hay en la entidad, que suman alrededor de 24 mil escuelas.



“Hasta ahorita no tenemos reporte, no hemos acrecentado esto, por el contrario, se ha mantenido lo que teníamos planteado, son casi 40 robos los que teníamos, que se nos había hecho mención”, apuntó.



En ese tenor, manifestó que se trabaja en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, autoridades de los mismos planteles, así como padres de familia para llevar a cabo acciones de vigilancia en los planteles.



“Esto conlleva a la vinculación con la Policía Federal, la Guardia Nacional, con la SSP, todas las dependencias, con los administrativos, conserjes de las diversas escuelas que nos han ayudado a cuidarlas durante esta pandemia”, mencionó.



Respecto a un eventual regreso a clases presenciales, Escobar García dejó en claro que esto se dará siempre y cuando el semáforo esté en verde en todo el Estado y como anunció el Gobernador, que permanezca así por cuatro periodos consecutivos, pues el objetivo es resguardar a la comunidad educativa.



Sin embargo, reconoció que cuentan con todo lo necesario para dotar a las escuelas de materiales de limpieza, así como gel antibactarial para generar las condiciones sanitarias en los planteles.



“Vamos a dotar a las 24 mil escuelas de materiales e insumos para limpieza, lo que es jabón, cloro, gel antibacterial, para tener limpias nuestras aulas”, finalizó Zenyazen Escobar García