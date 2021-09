SEV suspende pagos a empleados con plazas adicionales, denuncia SNTE

Sin explicación alguna, la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) suspendió los pagos de las plazas adicionales a un grupo de empleados administrativos de oficinas centrales en la quincena 15, al tener sus órdenes de presentación desde la quincena 1 a la 24.



Esto lo informó Ricardo Morales Santiago, secretario de Trabajos y Conflictos del personal de Apoyo y Asistencia a la Educación de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quien dijo que la preocupación deriva porque al solicitar información al respecto a la Dirección General de Recursos Humanos, se les mencionó que “eran indicaciones superiores”.



El dirigente sindical dijo desconocer si existe un documento normativo que detalle esta situación que en primera instancia está afectando a 11 trabajadores administrativos que les asignaron una plaza adicional.



“Lo mismo está ocurriendo con aquellos trabajadores que cubrían plazas desde marzo. Se las limitaron a la quincena quince y no les ha querido prorrogar su plaza adicional y todo esto ha sido de manera verbal, pues no han mostrado algún documento normativo en el que fundamenten su actuación”, añadió.



Explicó que ya se tuvo una reunión con la titular de la Oficialía Mayor la semana pasada, quien comentó que estaban a la espera de una respuesta de la Contraloría porque se tenía una observación al respecto pero hasta el momento no ha habido una información real sobre el retraso de esos movimientos.



Esta situación, dijo, ya está afectando a los trabajadores, porque no se les ha realizado la prórroga a partir de la quincena 16 y la pregunta es qué va a pasar, porque todo esto es incierto.



Detalló que las plazas adicionales que se les otorgan a los empleados administrativos son por la jubilación de sus padres o familiares y es ahí donde se está dando el problema, pues no les llega ese ingreso extra derivado de una prestación laboral.



“Hasta el momento no hay ningún documento mostrado a la organización sindical que les diga que no se puede realizar ese movimiento administrativo, por lo que hace 15 días se entregó un oficio sobre este asunto y hasta el momento no se tiene solución”, recalcó.



Finalmente, pidió la intervención del secretario de Educación, Zenyazen Roberto Escobar García, para que se solucione el problema y se acabe con la inquietud que prevalece entre los agremiados.