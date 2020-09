SEV tiene pendientes con sindicatos magisteriales de Coatepec

Integrantes de la Unión de Sindicatos Magisteriales del Estado de Veracruz exigieron a la Secretaría de Educación (SEV) que atienda varias solicitudes del gremio, entre estas el respeto de la representación legal de los docentes ante los órganos gubernamentales, así como una solución a las recategorizaciones e información del Sistema de Ahorro para el Retiro y el Seguro de Vida Institucional.



En rueda de prensa de los siete sindicatos en Coatepec, el secretario general del Sindicato Auténtico de Trabajadores de Telebachilleratos y de la Educación de Veracruz, Vicente Suárez Ortiz, indicó que la Ley federal del Trabajo le da derecho a los agremiados a ser representados, condición que la SEV no está respetando.



“Los sindicatos presentes tenemos registro legal ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para que nos atiendan; cuando se habla de calidad educativa quieren que vengan desde lejos a hacer los trámites a la Secretaría pero hay tramites personales, no es posible que la SEV no quiera reconocer las representaciones sindicales como gestores en los trámites a los docentes ante esta contingencia”, detalló.



Asimismo, mencionó que es urgente que la dependencia atienda el tema de las recategorizaciones, pues en muchos casos los docentes deben pagar para desplazarse a las escuelas.



“La zona del distrito está llena de telebachilleratos, viajan desde Xalapa hasta esta zona y no se les reconoce el estímulo económico, pasajes y gastos necesarios de un viaje a la escuela, urge este estímulo. Se lo hemos dicho pero la SEV no escucha, que nos pongan atención al caso de las recategorizaciones para el personal homologado de estos niveles educativos”, explicó.



Así también, se solicitó información sobre el Sistema de Ahorro para Retiro, ya que desde hace diez años desconocen el monto y a muchos jubilados no se les ha entregado.



Por ello, el representante del Sindicato Independiente de Renovación Magisterial, Tonathiu Paredes Rangel, exhortó al Gobernador para que atienda las solicitudes del gremio.



“En esta contingencia, los maestros deben de pagar un equipo, internet, de esta parte el gobierno no ha sido sensible para dialogar con las organizaciones y el sentir que tenemos que externarle. Mientras estamos encerrados, ellos maquilan lo que les conviene, hemos visto que a través de las reuniones ellos sacan beneficios”, acotó.



Y es que advirtió que en caso de no ser atendidos y escuchados, podría haber manifestaciones físicas, “estaremos en 13 sedes haciendo este exhorto”, concluyó.