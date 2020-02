SEV todavía no define si suspenderá clases en la región por Carnaval de Veracruz

La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) aún no determina si habrá suspensión de clases los próximos 24 y 25 de febrero por el Carnaval de Veracruz 2020.



El titular de la dependencia, Zenyazen Escobar García, dejó en claro que, de llevarse a cabo una suspensión, será sólo en algunos municipios y no en todo el Estado.



Asimismo, puntualizó que la determinación de suspender las actividades escolares los días de Carnaval es competencia del Gobernador, por lo que tendrá que consultarlo con el propio Jefe del Ejecutivo.



Es por lo anterior que adelantó que en los próximos días y una vez que se dialogue con el mandatario, se dará a conocer por medio de los canales oficiales si habrá o no clases y en qué municipios.



“No es en todo el Estado, estaremos avisando y quien autoriza que lugares es el señor Gobernador, tenemos que consultarlo, tengo que platicarlo con él”, puntualizó.



Y es que tradicionalmente y como cada año, la autoridad estatal promueve estas festividades y autoriza la suspensión de clases en municipios como Veracruz Puerto, Boca del Río, Medellín y Xalapa, para que los ciudadanos puedan asistir a estas actividades y con ello, se genere movilidad económica de la región.