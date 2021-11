Sexagenario fue a Córdoba pero ya no regresó a su vivienda, en Amatlán

Un comerciante de miel desapareció desde el pasado sábado cuando salió de Amatlán hacia la ciudad de Córdoba y ya no regresó a su domicilio.Se trata de Isidro Gabriel Morales, de 62 años de edad, quien es buscado desesperadamente por sus familiares, luego que desde el mismo sábado perdieron comunicación con su familiar y temen por su seguridad.En un principio pensaron que se había quedado en Córdoba y que regresaría al otro día pero no fue así, pasó el domingo y no da señales de vida.Ante eso, pidieron el apoyo a través de las redes sociales para que ayuden a localizar a esta persona, quien hasta el día de su desaparición vestía chamarra café de gamuza, camisa blanca, botas de trabajo negras, gorra azul rey con letras naranja.Sus familiares dieron el número de teléfono 271 180 14 34, para que en caso de que lo vean, llamen y sea localizado.