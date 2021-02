Sexoservidora acusa agresiones de policías estatales, en Xalapa

Nuevamente, sexoservidoras de la ciudad de Xalapa señalaron extorsión, acoso, agresiones, robo y violaciones a los derechos humanos por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).



Con una manifestación pacífica en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada, el presidente de la Coalición Estatal Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI), Benjamín Callejas Hernández y sexoservidoras reclamaron actos indebidos por parte de los uniformados a pesar de que la SSP ya conoce los casos y existen recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) hacia la dependencia por estos señalamientos.



"No puede ser que hayamos tenido una mesa de trabajo con el Secretario de Seguridad, que haya dado las instrucciones y que cada vez que se mete una queja en asuntos internos, tal pareciera que se recrudecieran las acciones de represión a las compañeras trabajadoras sexuales en Lázaro Cárdenas".



Y es que "Danna", como se identificó la trabajadora agredida, detalló que el día martes aproximadamente a las 13:30 horas, arribaron a su domicilio, en la colonia El Porvenir, tres patrullas de Policías Estatales, una de la Fuerza Civil, además de una camioneta particular sin ninguna identificación. Estando en el lugar, dijo que los elementos afirmaron ir en busca de algunas personas, tirando artículos dentro de la vivienda y refiriéndose a los que se encontraban ahí con palabras altisonantes.



"Quebraron trastes, patearon la puerta, se brincaron las bardas. Yo les pregunté que qué buscaban ahí y me dijeron que buscaban a unas personas. Jalonearon a mi hermano, a mi cuñada y a mi mamá y a mi papá. Quiero que se den cuenta de la clase de policías que tenemos. Yo pido que se reparen los daños y que sean cesados del cargo. Eran como 25 elementos, le taparon el número a las patrullas y me amenazaron de muerte. Temo por mi vida, me insultaron y me dijeron palabras muy obscenas. Aparte se llevaron una pantalla", explicó.



Consideró que lo anterior obedece a un incidente que se suscitó el día lunes con una de las trabajadoras, la cual acudió a Asuntos Internos de la SSP para poner la queja de un robo de mil 200 pesos.



Por lo anterior, el activista Callejas Hernández afirmó que ya no se dirigirán con Asuntos Internos de la dependencia, sino a órganos estatales, federales o internacionales ante la omisión de la SSP.



"Algo pasa realmente con los policías estatales. Hay que recordarles a los funcionarios estatales que el año pasado se reformó la Ley Estatal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en donde a la primer queja que haya en violación a los derechos humanos, hay la posibilidad de que pierdan su empleo. Desafortunadamente siguen en omisión los operativos de primer contacto. Mientras no hayan sanciones contundentes, seguirá pasando".



Para finalizar, solicitaron reactivar las mesas interinstitucionales con la SSP pero que la CEDH intervenga con visitadores para que las minutas y acuerdos sean respaldados por un ente autónomo.