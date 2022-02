Sexta nevada en el Cofre de Perote; la más grande de la actual temporada, afirman

De nueva cuenta se registró la tarde-noche del martes una fuerte nevada en la zona alta del Cofre de Perote, la sexta que se tiene en lo que va de la temporada invernal, misma que es considerada como “la más grande hasta ahora” que se tiene en lo que va de la temporada invernal.Ernesto Bello Loranca, director de Protección Civil Municipal de Perote, informó que para evitar incidentes que lamentar, como el ocurrido con una familia de Altotonga, que quedó atrapada por la nevada dentro de su camioneta y rescatada en la madrugada de este miércoles, se prohibió subir hasta La Peña en autos.Dio a conocer que se tomó esa medida para evitar situaciones que lamentar a causa de las bajas temperaturas que se registran en la zona y que pueden presentarse casos de hipotermia con funestas consecuencias, de no ser atendidos oportunamente.No obstante, admitió que hay personas que tratan de evadir al personal de esta corporación o al de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), a quienes les recomendó que la decisión adoptada “es por la propia seguridad de los visitantes y sobre todo porque nevó muy fuerte ayer por la tarde”, añadió.El funcionario municipal detalló que por la fuerte nevada que se tuvo, la CONANP y Protección Civil Municipal determinaron restringir el acceso a vehículos desde La Pluma, ubicada en la entrada de la calzada, al considerarse un alto riesgo transitar por esa vía debido a la nieve que cubre el acceso principal. Sólo se permitirá acceder al sitio hasta que las condiciones climatológicas lo permitan, añadió.De entre las recomendaciones que se han emitido para visitar está zona, se encuentran: no subir si eres hipertenso, diabético o si tienes alguna enfermedad relacionada con el sistema respiratorio, no llevar bebés, usar ropa y calzado adecuados, llevarse consigo la basura que produzca en el trayecto, seguir las indicaciones dadas por personal de Protección Civil Estatal, Municipal y CONANP.