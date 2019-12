SFP exonera a Bartlett, titular de la CFE, tras investigar sus bienes y los de su familia

La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, dio a conocer este jueves, que el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, queda exonerado porque no existe conflicto de interés ni obligación de reportar bienes de su familia, luego de una investigación de más de tres meses.



La funcionaria federal rechazó "categóricamente que en la nueva SFP se proteja o blinde a persona alguna". En total, la dependencia recibió 33 denuncias ciudadanas, de las cuales 14 fueron anónimas. También recabó 10 alertas ciudadanas sobre el caso. En estas quejas, el funcionario fue acusado de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.



Asimismo, detalló que la SFP sólo tiene competencia para sancionar conductas reprochables desde que Bartlett ocupa la titularidad de la CFE y también comunicó que citó al funcionario a comparecer.



Irma Eréndira Sandoval mencionó que en la denuncia de conflicto de interés, no se desprende el caso de Manuel Bartlett Díaz porque en la temporalidad denunciada, no tiene injerencia durante el tiempo que ha sido titular de la CFE. Las empresas señaladas pertenecen a sus hijos y a la persona con la que tiene una relación sentimental.



Por lo que, aseguró, "no se encontraron elementos o indicios de posible conflicto de interés, porque desde el inicio de su encargo no ha intervenido en la tramitación o resolución de algún conflicto".



De las propiedades de su pareja y su familia, se especificó que no se advierte que el servidor público haya tenido la obligación legal de reportarlas, ya que con ninguno de sus propietarios actuales mantiene una relación de matrimonio, concubinato o dependencia económica, puesto que cada uno de ellos tiene sus ingresos propios.



Julia Abdalá tiene una relación sentimental con él, pero "no hay vínculos legales de matrimonio", tienen domicilios diferentes y no tienen hijos en común, dijo Sandoval. El director general de la CFE no tenía obligación legal de manifestar los bienes patrimoniales de la señora Abdalá Lemus, siguió.



En cuanto a los bienes inmuebles de León y Alejandra, sus hijos, no tenía obligación de declararlos puesto que son mayores de edad.



Sandoval dijo también que el próximo año, los funcionarios públicos estarán obligados a declarar el patrimonio de personas de su círculo cercano, entre ellas las "relaciones cercanas afectivas".



En la sesión de preguntas y respuestas, Sanvodal dijo que "No hay ninguna exoneración, sino una aplicación rigurosa y pulcra de la ley general de responsabilidades actual".



El contexto



Antes de conocerse los resultados, el funcionario se mostró tranquilo, pero evasivo a las preguntas de la prensa, a la salida de una reunión de gabinete de Palacio Nacional:



“¿De qué me están hablando? ¿De la Función Pública? ¡Pues vayan a oírlo! ¡Vayan a oírlo! No coman ansias”, declaró Bartlett en tono serio.



En conferencia de prensa, Irma Eréndira Sandoval informó que se han realizado más de 50 diligencias para investigar las denuncias ciudadanas que se presentaron a raíz del reportaje de Arelí Quintero "Bartlett Bienes Raíces".



La investigación contra Bartlett surgió luego de que el periodista y columnista de El Universal, Carlos Loret de Mola, revelara, en agosto, en su artículo de opinión y en su programa de radio "Así las cosas con Loret" que el funcionario, junto con su familia, ha construido un "imperio inmobiliario" con 23 casas de lujo, las cuales están ubicadas en las zonas más caras del valle de México.



La información fue difundida en el reportaje elaborado por la periodista Arelí Quintero. Según la investigación, Bartlett Díaz declaró ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) una fortuna de 51 millones de pesos e ingresos anuales por 11 millones de pesos; sin embargo, el reportaje advierte que su fortuna es 16 veces más grande, sólo en propiedades.



Por ello, diversos partidos políticos presentaron sus denuncias ante la Secretaría de la Función Pública por el presunto conflicto de interés. Irma Eréndira Sandoval especificó que hasta octubre iban 21 denuncias en contra del Director General de la Comisión Federal de Electricidad.



A pesar de los señalamientos, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha respaldado al funcionario y dijo "tenerle confianza".