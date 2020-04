Sheinbaum llama a usar cubrebocas por coronavirus en la CDMX

Para las personas que no pueden permanecer en sus hogares durante la emergencia sanitaria por COVID-19, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, llamó a los capitalinos a utilizar cubrebocas, principalmente en el transporte público.



“Principalmente es en transporte público, no habrá sanciones, pues es una recomendación; estamos viendo con el Secretario de Desarrollo Económico para que puedan estar disponibles (los cubrebocas) en cualquier lugar y ver si nosotros podríamos hacer una primera donación”, explicó.



La secretaria de Salud local, Oliva López Arellano, recordó que se está trabajando coordinadamente tanto con la Secretaría de Salud del Gobierno de México y con el Estado de México, por lo que se está tratando de ir igualando las medidas para que la zona metropolitana enfrente la epidemia.



“Entonces, la recomendación en la Ciudad será el uso del cubrebocas de tela en transporte público, en reconocimiento de todas las personas que no pueden permanecer en el tiempo que se está sugiriendo en casa y requieren movilizarse, entonces esa es la recomendación”, dijo.



Expuso que a partir de este jueves se difundirá la publicidad en las páginas de la Secretaría de Salud, del Gobierno de la Ciudad y sobretodo se colocarán cápsulas informativas del manejo higiénico de los cubrebocas.



“Si no se manejan correctamente, pueden convertirse en focos de infección, entonces es muy importante, si son de tela, que se laven frecuentemente, que no se toque la parte de la tela, sólo los resortes”, explicó la funcionaria.



Ayer, el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, pidió a los mexiquenses utilizar cubrebocas al salir de casa, en el transporte público, vía pública y en los centros de trabajo como acción preventiva al contagio del COVID-19.